YARD FORCE propulsé par « l'Innovation Tower » en exclusivité chez OBI, poursuit ainsi la coopération approfondie avec le premier détaillant allemand

La gamme « MR60V » comprend une tondeuse à gazon, une débroussailleuse/tondeuse à gazon 2-en-1, une tronçonneuse, un taille-haie et un souffleur. Ils sont tous alimentés par le système de gestion de la batterie le plus avancé, le système de refroidissement proactif de la batterie et les moteurs brushless, ce qui leur confère 20 % de performances supplémentaires, un cycle de vie plus long et une plus longue durée de fonctionnement. C'est un pas de plus pour que les outils de jardinage à essence ne soient plus qu'un lointain souvenir.

« Le nouveau YARD FORCE 60V représente l'avenir des jardins modernes : puissant, stable, sans émission, intelligent tout en faisant en sorte que les gens se sentent connectés », a déclaré Roland Menken, directeur général de MEROTEC GmbH. De poursuivre : « Et pour tous ceux qui souhaitent en faire un monde plus vert, embrassant un avenir respectueux de l'environnement et du développement durable, la gamme MR60V est une solution idéale ».

La tondeuse à gazon 60V :

Les tondeuses à gazon de 60V sont équipées d'un bloc de batteries.

La technologie Adaptive Cutting™ assure des performances de coupe ultimes. Le moteur brushless à couple élevé offre des performances comparables à celles d'un moteur à essence. Les tondeuses à gazon peuvent tondre des surfaces comprises entre 600 et 900 m2. Les tailles des plateaux vont de 41 cm à 51 cm : versions à pousser et automotrices ; coupe, ramassage, déchiquetage, déchargement latéral.

Le modèle d'OBI « Innovation Tower » est de gamme moyenne : Largeur de coupe de 46 cm, automoteur, 750 m2 de surface de coupe.

Les tondeuses peuvent même être stockées verticalement.

La tondeuse à gazon et la débroussailleuse 60V :

La tondeuse et la débroussailleuse 60V sont livrées avec une option de garde de coupe de 28-32 cm, une fonction de 3 vitesses et une durée de fonctionnement estimée à 45 minutes maximum.

Le système d'entraînement par engrenage du moteur arrière brushless offre un couple élevé pour s'attaquer à tous les travaux. La construction de l'arbre divisé assure un rangement compact et la possibilité d'utiliser d'autres accessoires (taille-haie et scie à poteau).

Le souffleur 60V :

Il peut fonctionner jusqu'à 50 minutes à la vitesse la plus basse et 15 minutes à la vitesse maximale avec une seule batterie. Le moteur brushless assure l'efficacité pour une durée de fonctionnement prolongée.

Equipé d'un levier de vitesse Dual Cruiser et de 3 vitesses de soufflage préréglées avec la fonction BoostX ajoutée.

Il possède deux tubes frontaux différents pour un soufflage général ou concentré.

Le coupe-herbe 60V :

Il est conçu pour un équilibre parfait afin de réduire la fatigue, avec une autonomie allant jusqu'à 80 minutes.

Équipé de lames de 60 cm à triple tranchant, que l'on ne voit que sur les taille-haies professionnels. Les 3 vitesses assurent une coupe plus précise. Avec l'avantage supplémentaire d'une poignée avant à plusieurs positions de commutation et d'une poignée arrière rotative rapide et facile à 5 positions. Également équipé d'une fonction anti-blocage.

La tronçonneuse 60V :

La tronçonneuse 60V a été conçue pour être compacte/légère afin de minimiser la fatigue du client et avec la performance de coupe des tronçonneuses à essence.

Le moteur à balais offre un couple et une puissance à haut rendement.

La tronçonneuse est équipée d'une protection contre la surcharge, d'un indicateur sonore et lumineux et d'un système de tension de chaîne rapide et facile. La tronçonneuse est capable de réaliser 30 coupes d'une bûche de 20 cm de diamètre avec une seule charge.

