Yardi présente les dernières innovations en matière de PropTech à Expo Real

Le fournisseur mondial de logiciels immobiliers présentera des logiciels et des applications mobiles moteurs de transactions immobilières

Yardi®, un innovateur international primé dans le domaine des technologies immobilières, participera de nouveau à Expo Real, du 8 au 10 octobre à Munich.

L'équipe de Yardi présentera une unique solution connectée créée pour répondre aux besoins des particuliers et des organisations. Les applications mobiles offrent un accès instantané à des données et rapports de performance immobilière, où que vous soyez. Il en résulte une efficacité commerciale accrue grâce à des solutions connectées offrant un potentiel de croissance évolutif.

« Nous sommes très heureux de revenir à Expo Real à une période aussi excitante pour l'immobilier et les technologies immobilières », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président de la division internationale de Yardi. « Nous sommes particulièrement impatients de présenter nos dernières innovations, dont une solution entièrement connectée couvrant tout le cycle de vie immobilier. Les solutions technologiques actuelles amélioreront le succès à long terme de la gestion immobilière dans le monde entier. »

Visitez Yardi à Expo Real, dans la Halle A1, sur le stand 433, pour apprendre comment une solution connectée unique profitera à vos opérations immobilières.

Découvrez comment les solutions de Yardi renforcent le succès des clients en Europe.

À propos d'Expo Real

Expo Real est l'un des principaux salons internationaux de l'immobilier et de l'investissement. Il a lieu une fois par an sur le parc des expositions de Munich. En tant que plus grand salon B2B de l'industrie en Europe, le salon permet aux professionnels de se rencontrer et d'échanger au sujet de projets, d'investissements et de financements intersectoriels et transnationaux. Pour plus d'informations, visitez exporeal.net.

À propos de Yardi

Yardi® met au point et prend en charge des logiciels de gestion des investissements et des biens immobiliers à la pointe de l'industrie pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fondée en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert une clientèle répartie dans le monde entier depuis des bureaux situés en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez les sites yardi.com/de ou yardi.com/eu.