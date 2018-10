Yardi stellt neueste PropTech-Innovationen auf der EXPO REAL vor

MAINZ, Deutschland, October 5, 2018 /PRNewswire/ --

Der globale Anbieter von Softwarelösungen für den Immobilienmarkt wird seine Software- und mobilen Anwendungen zur Optimierung von Immobiliengeschäften präsentieren

Yardi®, ein prämiertes internationales Unternehmen, das für seine Innovationen im Bereich Immobilientechnik bekannt ist, wird auch in diesem Jahr wieder an der EXPO REAL vom 8. bis 10. Oktober in München teilnehmen.

Die Mitarbeiter von Yardi werden eine vernetzte Lösung aus einer Hand präsentieren, die sowohl auf die Bedürfnisse von Einzelpersonen, als auch Organisationen abgestimmt ist. Mobile Anwendungen bieten jederzeit und völlig ortsunabhängig Zugriff auf immobilienrelevante Performance-Daten und Berichte. Dies führt zu Effizienzsteigerungen im Unternehmen durch die Vernetzung von Lösungen, die ein skalierbares Wachstum ermöglichen.

"Wir freuen uns, zu einer derart aufregenden Zeit auf dem Immobilienmarkt und im Bereich Immobilientechnik erneut auf der EXPO REAL vertreten zu sein", sagt Neal Gemassmer, Vice President, International, bei Yardi. "Mit besonderer Erwartung blicken wir der Präsentation unserer neuesten Innovation entgegen, einer komplett vernetzten Lösung für den gesamten Immobilien-Lebenszyklus. Die Techniklösungen von heute werden den Erfolg im Immobilienmanagement weltweit dauerhaft verbessern."

Besuchen Sie Yardi auf der EXPO REAL in Halle A1, Stand 433, und erfahren Sie, wie eine einzige vernetzte Lösung Ihre Immobiliengeschäfte vereinfachen kann.

Lesen Sie, wie die Lösungen von Yardi Kunden in ganz Europa zum Erfolg verhelfen.

Informationen zur EXPO REAL

Die EXPO REAL, eine der führenden internationalen Fachmessen für Immobilien und Investitionen, findet einmal im Jahr auf dem Gelände der Messe München statt. Als größte branchenspezifische Fachmesse in Europa bildet die Messe eine Business-Networking-Plattform für branchen- und länderübergreifende Projekte, Investitionen und Finanzierungen. Weitere Informationen finden Sie unter exporeal.net.

Informationen zu Yardi

Yardi entwickelt und unterstützt seine branchenführende Investment- und Property-Management-Software, die in unterschiedlichsten Immobilienunternehmen jeglicher Größenordnung zum Einsatz kommt. Das in 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut seinen weltweiten Kundenstamm von Büros in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aus. Weitere Informationen finden Sie unter yardi.com/de oder yardi.com/eu.