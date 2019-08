YCD annonce son entière compatibilité avec les lecteurs BrightSign

NEW YORK, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- YCD Multimedia , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles d'affichage dynamique de pointe, annonce l'entière compatibilité de ses systèmes de gestion de contenu avec les lecteurs BrightSign. Avec cette nouvelle fonctionnalité et en utilisant le système de gestion de l'affichage dynamique YCD RAMP, tout client travaillant dans le commerce de détail pourra dorénavant lire et contrôler son contenu sur n'importe quel écran alimenté par un lecteur BrightSign des séries 4 XD ou XT. Désormais, la gestion des dispositifs BrightSign sera possible dans une gamme de quelques dispositifs jusqu'à un réseau de plusieurs dizaines de milliers de dispositifs et offrira notamment les fonctions de synchronisation BrightSign.

YCD ANNOUNCES FULL COMPATIBILITY WITH BRIGHTSIGN PLAYER - Source: Shutterstock

YCD RAMP est un outil de gestion de contenu spécialement conçu pour la vente au détail. Il est doté d'une interface utilisateur optimisée afin de faciliter l'expérience de l'utilisateur final.

YCD RAMP prend en charge de nombreux systèmes d'exploitation, dont Android et BrightSign OS et inclut en outre l'intégration HTML5.

À propos de YCD Multimedia

L'entreprise est un fournisseur mondial de solutions logicielles de signalisation numérique de pointe destinées aux marchés de la vente au détail, des télécommunications, des services bancaires, du divertissement, de l'hôtellerie, de l'éducation, du transport et de la communication institutionnelle.

YCD offre aux entreprises et aux organisations une plate-forme entièrement évolutive visant à attirer l'attention et l'intérêt des clients tout en faisant la communication de leur marque. Le logiciel de YCD offre des capacités sans commune mesure pour gérer des réseaux d'affichage dynamique, dont des murs de vidéo et de mosaïque qui frappent la rétine, le tout dans une résolution native et non-pixelisée. Jusqu'à présent, l'entreprise s'est associée à des clients de premier plan de l'industrie, notamment des entreprises classées dans le palmarès Fortune 500 et certaines des marques les plus reconnues au monde comme Microsoft, Comcast, AT&T, T-Mobile, Samsung et Chanel. YCD exerce ses activités dans le monde entier par le biais d'un réseau international de partenaires pour satisfaire ses clients aux quatre coins du globe.

