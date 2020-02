YCD remporte le premier prix aux DailyDOOH Awards avec l'emblématique Microsoft Store de Londres et est sélectionné comme finaliste des Digital Signage Awards

AMSTERDAM, 13 février 2020 /PRNewswire/ -- YCD Multimedia , le premier fournisseur mondial de solutions sophistiquées de signalisation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'il a remporté le prestigieux prix DailyDOOH Award dans la catégorie des magasins de détail phares et qu'il a également été sélectionné comme finaliste des Digital Signage Awards dans la catégorie des magasins de détail, pour sa collaboration avec l'emblématique Microsoft Store de Londres.

Ces deux prix sont décernés à des projets d'affichage dynamique remarquables, choisis par un jury indépendant de professionnels du secteur. Les gagnants des Digital Signage Awards seront annoncés à l'occasion du salon ISE2020 qui aura lieu à Amsterdam.

Depuis 2009, YCD et Microsoft Store se sont associés pour mettre en place le plus puissant réseau mondial de signalisation numérique. L'implémentation dans tous les Microsoft Stores comprend une grande « toile » à écrans multiples de murs vidéo et de LED, gérée comme un seul et même système.

La suite Cnario d'YCD permet une gestion, une distribution et une lecture sophistiquées des contenus, qui différencie l'expérience de vente au détail de Microsoft Store, en créant un monde dans lequel ses clients peuvent s'immerger. La solution d'YCD tire parti de nombreuses technologies Microsoft telles que Windows pour optimiser les performances et Azure pour l'hébergement, le cadrage et le rendu du contenu. L'emblématique Microsoft Store de Londres (lancé en juillet 2019) comprend 16 LED à ultra-haute résolution, toutes synchronisées, permettant au client de traiter chaque écran séparément ou dans leur ensemble comme une seule « toile ».

« Nous sommes très heureux d'accepter ces prix. La rencontre de l'innovation et de la créativité se traduit par une expérience client marquante. L'utilisation par Microsoft Store du logiciel Cnario de YCD pour la cartographie des pixels par des logiciels simplifie le processus de création, de distribution et de lecture des contenus. Il en résulte un faible coût de propriété et des délais rapides pour le traitement des contenus. Les magasins innovants de Microsoft présentent du contenu Pixel Perfect en ultra-haute résolution, qui est synchronisé sur l'ensemble des toiles. Le contenu est composé de vidéos, d'animations alpha, d'images, de HTML5 et d'autres formats médiatiques sur plusieurs couches. Nous sommes très reconnaissants de ces récompenses et nous les dédions avant tout au Microsoft Store". a déclaré Sam Losar, PDG de YCD.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1090105/Microsoft_Store_London.jpg

