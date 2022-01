Yealink dévoile les derniers casques Bluetooth BH7X conçus pour les générations concernées par le travail hybride

Trouver un espace de travail où que vous soyez devient facile avec les casques BH7X. La technologie et les composants équipant le dernier produit de Yealink sont notamment les suivants :

Diaphragme Ole Wolff

Codec audio haute fidélité apt-X

Système intelligent et dynamique de réduction de bruit active (ANC)

Technologie du bouclier acoustique

Plusieurs microphones à réduction de bruit

Ces éléments assurent une excellente qualité et clarté de la voix pour un usage quotidien sans aucune compromission, que ce soit dans un contexte professionnel, de loisirs ou d'appel courant, peu importe où se trouve l'utilisateur. Les casques BH7X disposent également d'un système de recharge sans fil et assurent une compatibilité fluide propre aux solutions de communication unifiée pour améliorer plus avant la productivité sur le lieu de travail.

Conçus pour la génération hybride, les casques BH7X s'adaptent parfaitement au bureau ou aux déplacements grâce à leur conception contemporaine et à un bras articulé discret et non visible qui garantit toujours un son exceptionnel et professionnel, ainsi offre le plaisir du confort quotidien.

Au-delà des casques BH7X, la gamme de casques de Yealink a été complétée par d'autres produits efficaces tels que le casque USB Yealink UH38 Premium, qui fournit une communication stable par Bluetooth et une double connexion USB. Les clients intéressés par une utilisation collaborative plus personnelle peuvent également envisager la série WH DECT de Yealink, qui permet un contrôle tout-en-un des appels et une utilisation simultanée de plusieurs dispositifs.

Tous les appareils sont conçus pour fonctionner parfaitement avec la gamme de solutions de communication unifiée de Yealink, ce qui répond aux besoins futurs des professionnels en matière de communications et d'activités liées au travail hybride.

Pour en savoir plus sur les casques BH7X de Yealink dès l'évènement de lancement, consultez le lien suivant : https://www.yealink.com/bluetooth-headsets-new-product-launch?utm_source=pr_article&utm_medium=banner&utm_campaign=website

À propos de Yealink Inc.

Yealink (code boursier : 300628) est une marque mondiale spécialisée dans les solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration avec la meilleure qualité, une technologie innovante et une expérience utilisateur conviviale. En tant que l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, Yealink se classe no 1 dans la part de marché mondial des expéditions de téléphones SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.yealink.com

Contacts pour les médias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1726723/Yealink_announced_BH7X_Bluetooth_Headsets_meet_demands_predominant_hybrid_working.jpg

SOURCE Yealink