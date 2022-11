Yealink lance le MeetingBar A10 pour répondre à tous les besoins dans les petits espaces de réunions (huddle room)

XIAMEN, Chine, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Yealink (Stock Code: 300628), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communications unifiées (UC), a officiellement annoncé la sortie de son nouveau MeetingBar A10, spécialement conçu pour les réunions dans de petits espaces.

Les organisateurs de réunions dans les petits espaces avaient l'habitude d'éviter les solutions de barres vidéo intégrées en raison de contraintes budgétaires. Par conséquent, ils s'appuient souvent sur des périphériques USB pour la visioconférence, ignorant ainsi les technologies et les solutions qui se développent rapidement dans le domaine. Cependant, les salles « huddle room » sont l'avenir du lieu de travail. Selon une étude récente du cabinet d'analystes Frost & Sullivan, on estime que d'ici 2025, plus de 75 % des réunions vidéo auront lieu dans des huddle rooms. Le MeetingBar A10 de Yealink sera à la fois abordable et facile à utiliser et à installer.

Répondre à tous les besoins en matière d'espaces de réunion restreints et de bureau à domicile

Le MeetingBar A10 de Yealink répond à tous les besoins en matière de huddle rooms. Il est suffisamment compact pour être placé n'importe où. Les clients peuvent l'installer rapidement et lancer leur réunion dans la huddle room en quelques secondes.

Le MeetingBar A10 offre plus que les solutions périphériques USB : vidéo et audio puissants, contrôle natif des réunions et gestion des périphériques à distance.

Principales plateformes vidéo prises en charge

Le modèle MeetingBar A10 de Yealink est entièrement certifié et compatible avec les principales plateformes vidéo comme Microsoft Teams et Zoom.

Il ajoute également de la flexibilité en tant que périphérique USB autonome. Quelle que soit la plateforme de départ d'une entreprise, la transition vers une expérience native comme Microsoft Teams ou Zoom peut se faire de manière fluide.

Taille mini, performances élevées

Bien que compacte, la barre offre de puissantes fonctions audio et vidéo améliorées par l'IA. La caméra alimentée par l'IA est dotée de fonctions de cadrage automatique et de suivi du locuteur précises et en temps réel. La technologie d'analyse audio intelligente Deep Learning de Yealink élimine les bruits de fond. Grâce à cette puissante technologie vidéo et audio, tout le monde a une place égale dans la réunion.

Lorsqu'il fonctionne en tant que périphérique, l'outil A10 prend en charge la connexion sans fil avec le pod de présentation WPP30. Il suffit de brancher le pod WPP30 sur le port USB-C de l'ordinateur portable. La vidéo et l'audio riches de l'A10 sont partagés immédiatement sans avoir à installer de logiciel ou de pilote.

Gardez un œil sur tout, à distance

Le MeetingBar A10 de Yealink peut être surveillé, contrôlé et mis à niveau à distance grâce à un compte YMCS (Yealink Management Cloud Service) gratuit. Qu'il s'agisse de mises à jour du firmware, de mises à jour de la configuration ou de dépannage, tout peut être fait à distance.

Les solutions complètes de Yealink basées sur Android pour les réunions vidéo

Avec l'introduction du MeetingBar A10, qui devrait être disponible en décembre, Yealink ajoute un élément à son impressionnant portefeuille de solutions de visioconférences basées sur Android.

DeskVision A24 pour les conférences téléphoniques et le hot desking.

MeetingBar A10 pour les espaces de réunion réduits et le bureau à domicile

MeetingBar A20 pour les petites salles

MeetingBar A30 pour les salles moyennes à grandes

MeetingBoard pour toutes les tailles de salles, du bureau du directeur aux grandes salles

Le portefeuille de solutions basées sur Android de Yealink offre toutes les options dont les clients ont besoin pour leurs visioconférences, où qu'ils soient.

En savoir plus sur le Meeting Bar A10 sur www.yealink.com .

Pour en savoir plus sur le MeetingBar A10 et la solution Android de Yealink, rendez-vous au Zoomtopia sur le site du San Jose Convention Center les 8 et 9 novembre ou en ligne ici .

À propos de Yealink Inc.

Yealink (Stock Code: 300628) est une marque mondiale spécialisée dans les solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration avec la meilleure des qualités, une technologie innovante et conviviale. Yealink se classe dans le top 5 des fournisseurs de visioconférence (selon le « IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021 »), et occupe la première place des parts de marché mondiales des expéditions de téléphones SIP (selon le « Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2020 »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.yealink.com .

