Yeastar dévoilera ses nouvelles solutions de communications unifiées et de planification en milieu de travail lors de son événement de lancement de 2021

XIAMEN, Chine, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), le premier fournisseur mondial de systèmes PBX (IPBX) pour les PME, a annoncé aujourd'hui que son événement de lancement pour 2021 aura lieu virtuellement le 16 septembre à 9 h (GMT). Leader de longue date dans le secteur des communications d'entreprise, Yeastar est maintenant prêt à élargir son expertise à l'élaboration de solutions numériques plus vastes pour les milieux de travail.

L'événement de lancement de 2021 de Yeastar sera diffusé sur les plateformes suivantes :

Programme de l'événement :

Présentation de l'édition cloud de l'IPBX Yeastar Série-P

Depuis sa sortie l'an dernier, l'IPBX Yeastar Série-P a évolué en une solution de communications unifiées complète fournissant des services de convergence de voix, de vidéo et de collaboration, ainsi que des applications, et plus encore. Yeastar propose désormais cette solution basée dans le cloud afin d'offrir une plus grande flexibilité aux les entreprises et de permettre aux fournisseurs de services d'atteindre une rentabilité accrue.

Yeastar Workplace

Yeastar accède à un nouveau marché en pleine croissance en introduisant une solution de planification tout-en-un pour les milieux de travail, Yeastar Workplace. Conçue pour moderniser les espaces de bureaux, elle permet d'affecter l'espace approprié aux bonnes personnes et au bon moment et fournit des renseignements sur l'utilisation intelligente des locaux.

Yeastar 5G CPE

Adoptant la 5G et se préparant à la nouvelle ère qui commence, Yeastar présentera également son tout nouveau CPE 5G (Customer Premises Equipment), conçu pour offrir une accessibilité et une connectivité réseau plus fortes et à très haute vitesse

« Yeastar surveille toujours de près les tendances de l'industrie et les besoins des clients. Les nouvelles tendances qui ont émergé pendant la pandémie, comme le travail hybride, ont accéléré la transformation numérique », a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. « La mise en œuvre de ces nouveaux produits et solutions témoigne de notre ambition de simplifier des communications illimitées et de promouvoir un milieu de travail harmonieux pour l'avenir du travail. »

En outre, les adeptes de Yeastar sont encouragés à participer à un tirage au sort pour tenter de gagner des prix intéressants. Pour en savoir plus sur l'événement de lancement de 2021 de Yeastar, cliquez ici .

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des IPBX voix sur IP (VoIP) hébergés sur le cloud et sur site et des passerelles VoIP pour les PME, ainsi que des solutions de communications unifiées (UC) qui mettent en contact plus efficacement le personnel et les clients. Fondée en 2006, Yeastar s'est imposé comme un leader mondial dans le secteur des télécommunications, et compte aujourd'hui sur son réseau mondial de partenaires et sur plus de 200 000 clients. Les clients de Yeastar apprécient les solutions de communication flexibles et rentables qui ont toujours été reconnues dans l'industrie pour leur haute performance et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire de l'entreprise, consultez le site https://www.Yeastar.com/ .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Related Links

https://www.yeastar.com/



SOURCE Yeastar Information Technology Co. Ltd.