Yeastar fera bientôt une démonstration approfondie de Yeastar Workplace, une solution tout-en-un de gestion des lieux de travail

XIAMEN, Chine, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar ( www.yeastar.com ), premier fournisseur mondial de solutions de communications unifiées et innovateur en matière de lieux de travail numériques, organisera une diffusion en direct intitulée « Yeastar Workplace, Delivered » le 24 mars 2022 à 9 h (GMT) pour présenter sa solution tout-en-un de gestion des lieux de travail, Yeastar Workplace.

En tant que solution intégrée, Yeastar Workplace comporte des plateformes basées sur le cloud, une signalisation numérique interactive, des dispositifs intelligents IdO et l'intégration de tiers pour permettre une expérience de programmation d'espace sereine et sans contraintes. De la réservation en ligne et sur place à la réservation directe à partir d'applications de planification ; de l'enregistrement et de la détection des capteurs à la libération automatique des salles vacantes ; de la gestion centralisée à l'analyse de l'utilisation, Yeastar Workplace permet un mouvement fluide entre les personnes, les ressources et les informations.

Lors de la diffusion en direct, découvrez

Comment Yeastar Workplace peut vous aider à résoudre les problèmes fréquents dans les salles de réunion

Ce qui différencie Yeastar Workplace et les opportunités qui s'offrent à vous

La suite complète de Yeastar Workplace par le biais d'une présentation en direct

Comment créer une expérience collaborative sur place qui incite les clients à revenir

Les nouveautés de la feuille de route (au-delà de la simple réservation de salles de réunion)

« À mesure que les entreprises réaménagent leurs lieux de travail pour s'adapter à la nouvelle norme du travail hybride, la façon dont les employés se réunissent et collaborent figure parmi les principaux facteurs de réussite. Yeastar Workplace est conçu pour éliminer tous les obstacles qui peuvent interférer, a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. Nous sommes ravis de recevoir de nombreuses réactions positives depuis son lancement l'année dernière et nous sommes bien partis pour réussir sur ce marché, grâce à notre portefeuille complet et toujours en développement. »

La diffusion en direct sera disponible sur le site Web de Yeastar et sur sa chaîne YouTube . En outre, les adeptes de Yeastar sont invités à participer à un tirage au sort pour tenter de gagner des prix intéressants. Pour en savoir plus sur la diffusion en direct « Yeastar Workplace, Delivered », cliquez ici.

À propos de Yeastar

Yeastar aide les entreprises à créer de la valeur numérique en rendant les solutions de communication et d'espace de travail facilement accessibles, de la propriété et de l'adoption à l'utilisation et à la gestion quotidiennes. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées avec un réseau mondial de partenaires et plus de 350 000 clients dans le monde entier. Engagé à fournir la bonne technologie aux entreprises axées sur la valeur, Yeastar propose des produits et des services pour les communications unifiées, la planification du lieu de travail et l'espace de travail hybride pour leur permettre de prospérer dans le monde numérique moderne. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire Yeastar, consultez le site https://www.yeastar.com/ .

