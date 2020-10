Yeastar gastheer voor virtueel lanceringsevent voor het nieuwe PBX-systeem uit zijn P-serie

XIAMEN, China en DALLAS, 20 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), 's werelds leidinggevende aanbieder van PBX-systemen voor mkb's, kondigde vandaag aan dat het zijn nieuwe product, het P-Series PBX-systeem, zal onthullen tijdens een virtueel lanceringsevent op dinsdag 27 oktober om 10.00 u CET, met virtuele rondleidingen door het product en een live vraag- en antwoordsessie. Met zijn nieuwe product heeft Yeastar, dat reeds een grote speler in het wereldwijde mkb-communicatielandschap is, nu mkb's op het oog die nog hogere verwachtingen hebben.

Het live evenement zal op de volgende platformen gestreamd worden:

Yeastar heeft een video met een voorproefje vrijgegeven, waarin enkele coole features van het P-Series PBX-systeem worden onthuld. Als grote sprong voorwaarts voor het portfolio van Yeastar brengt het P-Series PBX-systeem stemfuncties: mobiliteit, aanwezigheid, callcenter, webtoepassingen, samenwerking en nog veel meer bijeen, waardoor het beter presteert dan een standaard PBX-systeem. Het lanceringsevent zal midden-en kleinbedrijven tonen hoe zij op Yeastar kunnen vertrouwen om zakelijke communicatie naar een hoger plan te tillen met een 'PBX-Plus-More'-systeem dat meer functionaliteit, gebruiksgemak en mogelijkheden biedt.

'Wij verheugen ons zeer over de lancering van het P-Series PBX-systeem en ons eerste live lanceringsevenement', aldus Alan Shen, CEO van Yeastar. 'Door de trend van de digitale transformatie en de nieuwe normaliteit van werken op afstand worden de verwachtingen van mkb's van hun PBX-systemen steeds hoger. Zij vragen niet louter om een telefoon, maar ook om gebruikerservaring, comfortabel beheer, businessproductiviteit en klanttevredenheid. Om die reden brengen wij de P-serie naar de markt, opdat wij aan de dynamische behoeften van mkb's zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen.'

Het P-Series PBX-systeem werd in september in bètaversie gelanceerd en goed onthaald door ruim 400 enthousiaste en ervaren bètaklanten, en na de lancering op 27 oktober zal het algemeen verkrijgbaar zijn.

Omtrent Yeastar

Yeastar biedt cloud-gebaseerde en plaatselijke VoIP-PBX'en voor mkb's en levert Unified Communications (UC)-oplossingen die het personeel en de klanten efficiënter verbinden. Yeastar, opgericht in 2006, heeft zich tot een wereldwijd leider in de branche ontwikkeld – met een mondiaal netwerk van distributeurs en wederverkopers die toegevoegde waarde bieden – en meer dan 200.000 klanten. Yeastar-klanten genieten de eenvoudig te verwerven en eenvoudig te beheren communicatieoplossingen die consequent erkend zijn voor hun sterke prestaties en innovatie. Voor meer informatie over Yeastar, raadpleeg www.yeastar.com.

Contact:

Aviva Li

+86-592-5503301 Ext: 6090

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

Related Links

www.yeastar.cn



SOURCE Yeastar Information Technology Co. Ltd.