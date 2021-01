Yeastar inizia il 2021 con l'introduzione della videoconferenza e WebRTC

Videoconferenza

Costruita per le esigenze essenziali delle PMI, la soluzione di videoconferenza integrata di Yeastar consente incontri diretti sul browser web per una comunicazione istantanea tra i membri del team e i clienti da qualsiasi luogo, insieme alla condivisione dello schermo e alla chat del team per rimanere interattivi.

Client UC Linkus potenziati

I Client UC Linkus rendono disponibile una suite di chiamate, conferenze, presenza, contatti aziendali e collaborazione da un'unica interfaccia utilizzando telefoni cellulari, desktop e browser web. Oltre alle videoconferenze, Linkus Web Client supporta ora le chiamate audio e video 1:1 verso colleghi, contatti aziendali/personali e clienti al di fuori delle organizzazioni.

Servizio di accesso remoto

Il Servizio di accesso remoto offre il nome di dominio fornito da Yeastar e fornisce un supporto completo per la connettività remota sempre attiva, l'accesso sicuro istantaneo e un'esperienza UC coerente in ufficio per gli utenti del centralino di serie P. Elimina notevolmente i problemi di configurazione degli ambienti di lavoro remoti.

"Con questo aggiornamento, puntiamo a plasmare il centralino di serie P in una soluzione più sofisticata per supportare la forza lavoro agile di oggi e l'ambiente di lavoro ibrido di domani", ha dichiarato Prince Cai, Vicepresidente di Yeastar. "In futuro, stiamo cercando di aggiungere opzioni basate sul cloud e sulla distribuzione di software, più capacità UC e più integrazioni di terze parti per generare comunicazioni "senza limiti" per le PMI".

Yeastar sarà in diretta streaming mercoledì 27 gennaio alle 17.00 GMT+8 per mostrare in dettaglio queste nuove funzionalità. Sarà trasmessa in streaming sulle seguenti piattaforme:

Informazioni su Yeastar

Yeastar fornisce centralini VoIP basati su cloud e in sede per le PMI e offre soluzioni UC (Unified Communications, Comunicazioni unificate) che connettono la forza lavoro e i client in modo più efficiente. Fondata nel 2006, Yeastar si è affermata come leader globale nel settore con una rete mondiale di distributori e rivenditori a valore aggiunto e oltre 200.000 clienti. I clienti Yeastar apprezzano le soluzioni di comunicazione di semplice gestione e utilizzo, che vengono costantemente riconosciute per i loro alti livelli di prestazioni e innovazione. Per ulteriori informazioni su Yeastar, visitare il sito www.yeastar.com.

Contatto per i media:

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421367/Video_Conferencing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

