Yeastar présente Yeastar Central Management, une plateforme centrée sur les canaux pour plus d'agilité opérationnelle et de gestion

XIAMEN, Chine, 21 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Yeastar ( www.yeastar.com ), le premier fournisseur mondial de systèmes PBX pour PME, a lancé aujourd'hui Yeastar Central Management (YCM) , une plateforme centralisée conçue pour la prestation de services de communication cloud et la gestion des appareils Yeastar sur site.

Offrez une expérience de communications unifiées à la demande (UCaaS) basée sur le cloud plus facilement que jamais

YCM permet aux fournisseurs de services d'offrir P-Series Cloud Edition , une suite complète de solutions de communications unifiées, comprenant appels, vidéo, réunions, centre d'appels, applications, intégration de tiers, etc. Cette plateforme offre une plus grande simplicité dans le déploiement des services et une extension des capacités en quelques clics sur une seule interface.

Yeastar a également dévoilé une solution clé en main pour accélérer la mise sur le marché. Entièrement gérée sur une architecture à haute disponibilité, elle évite aux fournisseurs de services d'investir dans des serveurs cloud tout en leur donnant un accès complet à YCM pour rationaliser leurs opérations.

Gérez et surveillez à distance, sans compromettre la sécurité

D'autre part, YCM permet également une gestion sans problèmes des appareils Yeastar situés dans les locaux de clients géographiquement dispersés. Grâce à une surveillance proactive et des alertes instantanées, les partenaires de Yeastar peuvent identifier les problèmes avant les clients et les résoudre via des connexions à distance sécurisées par HTTPS.

La solution YCM ne s'arrête pas là. Elle permet une administration partagée avec un accès granulaire. Le tableau de bord à panneau unique tient les administrateurs au courant des paramètres et des statuts essentiels. Yeastar aligne également YCM sur son portail partenaires pour simplifier le processus d'achat et la gestion des commandes.

« Avec une forte demande des clients pour les communications unifiées et les solutions basées sur le cloud, nous pensons que Yeastar Central Management, avec la solution clé en main, créera un flux de revenus stable et une relation client forte pour les fournisseurs de services du monde entier », a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. « Dédiés à l'autonomisation de nos partenaires, nous en faisons également un formidable catalyseur d'efficacité de l'assistance et de la maintenance. »

Une diffusion en direct présentant un aperçu approfondi de YCM aura lieu sur le portail des partenaires Yeastar le 28 octobre à 9h00 (GMT). Inscrivez-vous ici .

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des PBX VoIP et des passerelles VoIP basés sur le cloud et sur site pour les PME et propose des solutions de communications unifiées qui connectent plus efficacement les collègues et les clients. Fondée en 2006, Yeastar s'est imposée comme un leader mondial dans l'industrie des télécommunications avec un réseau mondial de partenaires et plus de 350 000 clients dans le monde. Les clients de Yeastar apprécient les solutions de communication flexibles et économiques qui ont toujours été reconnues dans l'industrie pour leurs hautes performances et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire Yeastar, consultez le site https://www.Yeastar.com/ .

