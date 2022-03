Yeastar rafraîchit le positionnement de la marque avec un nouveau slogan et un nouvel énoncé de mission

XIAMEN, Chine, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar ( www.yeastar.com ), premier fournisseur mondial de solutions de communications unifiées et innovateur en matière de Digital Workplace, dévoile aujourd'hui son nouveau positionnement de marque avec le nouveau slogan « Digital Value, Delivered ». D'un énoncé de mission mis à jour à un portefeuille enrichi, Yeastar cherche à se développer en tant que fournisseur de confiance pour la transformation numérique au sens large.

Le nouveau slogan est fondé sur la compréhension que la transformation numérique n'a pas besoin d'être compliquée, longue et coûteuse. Yeastar estime que la clé d'un avenir numérique simple est la bonne technologie, qui doit être facilement accessible, ouverte et intégrée, et à l'épreuve du temps, quels que soient les défis et les besoins particuliers de chaque entreprise.

Avec un portefeuille allant des communications unifiées à la planification en milieu de travail et à l' espace de travail hybride , Yeastar s'est donné pour mission d'éliminer les obstacles à un lieu de travail numérique connecté et collaboratif. Grâce à ses solutions faciles à adopter, à utiliser et à gérer, Yeastar est conçu pour embarquer ses clients dans un parcours de transformation numérique facile et agréable.

« Depuis plus d'une décennie, nous renforçons nos activités dans tous les secteurs d'activité, les partenariats, la présence mondiale et nos employés. C'est un moment charnière pour nous de devenir une marque plus forte », a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. « Chez Yeastar, nous sommes axés sur la valeur et nous nous concentrons sur l'obtention de résultats concrets. Cette campagne "Digital Value, Delivered" signale notre ambition de jouer le rôle d'épine dorsale pour nos clients grâce à la transformation numérique et à notre engagement à créer un succès partagé avec nos partenaires. »

Il y aura une diffusion en direct à 9 h 00 (GMT) le 1er avril 2022, le 16e anniversaire de Yeastar, présentant l'histoire derrière le nouveau slogan de Yeastar et pourquoi la valeur numérique est importante pour chaque entreprise et acteur de la chaîne.

Pour en savoir plus sur le positionnement actualisé de la marque Yeastar, rendez-vous sur le site Web pour plus de détails.

À propos de Yeastar

Yeastar aide les entreprises à réaliser des valeurs numériques en rendant les solutions de communication et d'espace de travail facilement accessibles, de la propriété et de l'adoption à l'utilisation et à la gestion quotidiennes. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées avec un réseau mondial de partenaires et plus de 350 000 clients dans le monde entier. Engagé à fournir la bonne technologie aux entreprises axées sur la valeur, Yeastar propose des produits et des services pour les communications unifiées, la planification du lieu de travail et l'espace de travail hybride pour leur permettre de gagner dans le monde numérique moderne. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire Yeastar, consultez le site https://www.yeastar.com/fr/ .

