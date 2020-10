Yeedi lance sur le marché de l'UE un aspirateur robot haut de gamme à un prix abordable

Les robots aspirateurs yeedi sont assez puissants pour nettoyer les animaux domestiques et les enfants, mais assez discrets pour être utilisés en mode silencieux pendant les appels Zoom.

BERLIN, 7 Oct., 2020 /PRNewswire/ -- Yeedi (www.yeedi.com), une nouvelle marque d'aspirateur robot qui s'engage à fournir une technologie intelligente de nettoyage des sols pour les personnes productives, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses derniers produits, yeedi K650, yeedi K700, un robot aspirateur et balai tout en un, sur le marché européen. Ils sont conçus expressément pour les jeunes familles, les personnes âgées et les nouveaux acheteurs, qui ont souvent des enfants et des animaux de compagnie qui posent des problèmes de nettoyage particuliers.

Robot aspirateur 2 en 1 yeedi K650 : le meilleur rapport qualité-prix

À partir de 249 €, le yeedi K650 offre des capacités multifonctionnelles à un prix qui ne fait pas sauter la banque. Par rapport aux autres produits de sa catégorie, le yeedi K650 se distingue par une capacité de poubelle supérieure, une conception sans tracas pour les animaux domestiques et les cheveux emmêlés, un contrôle des applications avec intégration à la maison intelligente et des bandes magnétiques* pour le nettoyage des zones désignées.

Robot aspirateur intelligent yeedi K700 pour le nettoyage en profondeur

En outre, le yeedi K700, qui est sorti plus tôt sur Amazon US, possède un certain nombre d'autres caractéristiques attrayantes, comme la technologie Advanced Camera Mapping, qui lui permet d'identifier un environnement de meubles et de planifier un chemin en zigzag pour éviter les points manquants. Pour tous ceux qui luttent contre les nettoyages moins efficaces, cet aspirateur robot a un énorme avantage sur pratiquement tous les autres appareils.

Le tout avec les dernières technologies de pointe

Combinant à la fois la puissance d'aspiration et de balayage, les robots aspirateurs offrent aux utilisateurs une autonomie de 150 minutes. Il peut retourner automatiquement à son point de charge lorsque le cycle de nettoyage est terminé ou que la batterie est faible. Ils sont également compatibles avec Alexa et Google Assistant via la voix

Avec 3 réglages d'aspiration réglables jusqu'à 2000pa, les robots aspirateurs yeedi éliminent les saletés les plus tenaces et réduisent considérablement les allergènes et les squames d'animaux. Le filtre haute efficacité intégré leur permet d'éliminer jusqu'à 99 % des bactéries, des poussières et des allergènes.

Prix et disponibilité

Les produits Yeedi ont une note moyenne de 4,5 étoiles sur Amazon US. Les clients peuvent bénéficier d'une garantie limitée d'un an et d'une garantie de remboursement de 30 jours sur tous les produits.

Les robots aspirateurs Yeedi sont disponibles sur Amazon DE. Pour célébrer son entrée sur le marché européen, Yeedi offre une réduction pour les inscriptions anticipées jusqu'au 4 octobre.

Le yeedi K650 est vendu au détail au prix de 249 € et peut être acheté dès maintenant sur Amazon DE, les clients peuvent bénéficier d'un prix de lancement spécial de 159 € (utilisez le code Y2VW8JSV) jusqu'au 5 octobre, 2020.

Avec le même code, les clients peuvent bénéficier d'un prix compétitif de yeedi K700 sur Amazon DE à 209,99 €.

* Acheter selon les besoins .

À PROPOS DE YEEDI

Yeedi conçoit des aspirateurs robots intelligents pour les personnes productives. Grâce à ses innovations, les robots aspirateurs de la société aident les gens à mener une vie facile et agréable. Du nettoyage en profondeur à haute efficacité à la philosophie de conception "set-and-forget", la gamme d'aspirateurs robotisés de Yeedi vous permet de faire plus. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.yeedi.com.

