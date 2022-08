Yellow.ai annonce le lancement de sa technologie exclusive DynamicNLP™, une première dans le domaine de l'IA conversationnelle de niveau entreprise

Alimenté par l'apprentissage zero-shot, DynamicNLP™ de Yellow.ai ne nécessite aucune formation aux modèles de TLN et permet une mise en service en quelques minutes, tout en offrant une précision des intentions de plus de 97 %

SAN MATEO, Californie, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Yellow.ai, une plateforme d'IA conversationnelle de niveau entreprise de premier plan à laquelle font confiance plus de 1000 entreprises dans le monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa technologie exclusive Dynamic NLP™, une première dans le domaine de l'IA conversationnelle entreprises, qui leur permet d'être opérationnelles en quelques minutes avec des coûts opérationnels réduits et une précision d'intention de plus de 97 %.

Selon l'avenir de l'IA conversationnelle de Deloitte, la formation des agents d'IA par des méthodes manuelles peut prendre jusqu'à six à neuf mois, ce qui en fait l'un des problèmes de configuration les plus courants auxquels sont confrontées les entreprises. Yellow.ai DynamicNLP™ élimine le processus fastidieux de formation et d'étiquetage manuel des modèles de traitement du langage naturel (TLN). Cette solution permet aux agents Dynamic AI d'apprendre à la volée, ce qui aide les entreprises à mettre en place des flux d'IA conversationnelle en quelques minutes, et à réduire les coûts et les efforts de formation liés aux données. Yellow.ai DynamicNLP™ est livré avec un modèle pré-entraîné conçu à partir de milliards de conversations anonymisées, ce qui permet de réduire jusqu'à 60 % les énoncés non identifiés, rendant les agents d'IA plus humains et évolutifs dans des secteurs d'activité aux cas d'utilisation plus larges.

Commentant ce lancement, Raghu Ravinutala, cofondateur et PDG de Yellow.ai a déclaré : « Yellow.ai DynamicNLP™ est une technologie exclusive unique en son genre dans le secteur mondial de l'IA conversationnelle d'entreprise ; une innovation révolutionnaire qui peut aider les entreprises à gagner du temps, à réduire leurs efforts et leurs coûts opérationnels tout en accélérant leur stratégie de mise en service. Elle permet à nos agents Dynamic AI préalablement formés d'offrir des moments de vérité exceptionnels tout au long du cycle de vie des clients et des employés. En tant qu'innovateurs technologiques mondiaux, nous considérons notre solution DynamicNLP™ comme une étape importante dans l'exploitation du véritable potentiel du TLN en tant que technologie révolutionnaire. »

Eric Hansen, DSI de Waste Connections, a déclaré : « Yellow.ai nous a aidés à accélérer notre parcours d'automatisation de l'IA pour certains des cas d'utilisation les plus importants, et avec le lancement de DynamicNLP™ qui ne nécessite aucune formation aux modèles de TLN, les expériences des clients et des employés seraient améliorées dès le premier jour. Nous sommes fermement convaincus que Yellow.ai DynamicNLP™ ouvrira de nouvelles voies pour développer les cas d'utilisation supplémentaires d'assistance à la clientèle et de productivité des agents. »

Grâce à DynamicNLP™, la plateforme de Yellow.ai est capable d'améliorer la précision des intentions perçues et non perçues dans les énoncés dès le premier jour. L'élimination de l'étiquetage manuel permet également de supprimer les erreurs propagées, ce qui permet d'obtenir un TLN plus solide et plus performant avec une meilleure couverture des intentions pour tous les types de conversations. Grâce souplesse offerte par Yellow.ai DynamicNLP™, les entreprises peuvent réussir à maximiser l'efficacité et l'efficience dans une gamme plus large de cas d'utilisation, y compris l'assistance à la clientèle, l'engagement client, le commerce des conversations, les RH et l'automatisation de la gestion des services informatiques (ITSM).

À propos de Yellow.ai

Yellow.ai est une plateforme d'IA conversationnelle de niveau entreprise, qui permet aux entreprises de libérer leur potentiel commercial à grande échelle. La plateforme jouit de la confiance de plus de 1000 entreprises dans plus de 85 pays, dont Domino's, Sephora, Hyundai, MG Motors, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Food Panda, Carrefour, Kuwait Food Company (Americana), Choithrams, Amouage Oman, Arabian Radio Network, Bharat Petroleum, Waste Connections US et Tata. Grâce à des agents Dynamic AI pour entreprises, la mission de la société est d'offrir des interactions de type humain qui améliorent la satisfaction des clients et renforcent l'engagement des employés à grande échelle, grâce à sa plateforme sans code. Reconnue comme un leader par Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC et G2, la société a levé plus de 102 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier ordre et possède des bureaux dans six pays.

