Yellow.ai anuncia o lançamento de seu DynamicNLP™ patenteado, o primeiro no espaço da IA Conversacional de nível empresarial

Impulsionado por aprendizado zero, o DynamicNLP™ da Yellow.ai permite um treinamento zero dos modelos de NLP, e o lançamento em questão de minutos; ao mesmo tempo em que oferece uma precisão de intenção de mais de 97%

SAN MATEO, Califórnia, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Yellow.ai, uma plataforma líder de IA conversacional de nível empresarial que tem a confiança de mais de mil empresas em todo o mundo, anunciou hoje o lançamento de seu DynamicNLP™ patenteado, primeiro no espaço de IA Conversacional de nível empresarial que permite que as empresas entrem em operação em questão de minutos com menores custos operacionais e uma precisão de intenção de mais de 97%.

De acordo com o futuro da IA conversacional da Deloitte, o treinamento dos agentes de IA com métodos manuais pode levar de seis a nove meses, o que se torna um dos desafios de configuração mais comuns enfrentados pelas empresas. O DynamicNLP™ da Yellow.ai elimina o tedioso processo de treinar e etiquetar manualmente os modelos de Processamento de Linguagem Natural (NLP). Isso permite que os agentes de AI dinâmica aprendam rapidamente, ajudando as empresas a configurar fluxos de IA Conversacional em minutos e a reduzir os custos e esforços relacionados a dados de treinamento. O DynamicNLP™ da Yellow.ai é disponibilizado com um modelo pré-treinado construído a partir de bilhões de conversas anônimas, o que ajuda na redução das expressões não identificadas em até 60%, tornando os agentes de IA mais semelhantes a humanos e escaláveis em setores com casos de uso mais amplos.

Sobre o lançamento, Raghu Ravinutala, cofundador e CEO da Yellow.ai comentou: "O DynamicNLP™ da Yellow.ai é a primeira tecnologia patenteada de sua classe no setor de IA conversacional de nível empresarial; uma inovação revolucionária que pode ajudar as empresas a economizar tempo, esforço e custos operacionais, ao mesmo tempo em que acelera sua estratégia de lançamento. Permite que nossos agentes de IA dinâmica pré-treinados ofereçam momentos superlativos de verdade em todo o ciclo de vida dos clientes e funcionários. Como inovadores tecnológicos globais, vemos o nosso DynamicNLP™ como um importante passo para concretizar o verdadeiro potencial de NLP como uma tecnologia revolucionária."

Eric Hansen, CIO da Waste Connections, declarou: "A Yellow.ai nos ajudou a acelerar nossa jornada de automação da IA para alguns dos casos de uso mais importantes, e com o lançamento do DynamicNLP™, que permite um treinamento zero para os modelos de NLP, elevaria as experiências dos clientes e funcionários desde o primeiro dia. Acreditamos firmemente que o DynamicNLP™ da Yellow.ai abrirá novos caminhos para ampliar os casos de uso adicionais do suporte ao cliente e a produtividade dos agentes."

Com o DynamicNLP™, a plataforma da Yellow.ai é capaz de melhorar a precisão das intenções vistas e não vistas nos enunciados desde o primeiro dia. A eliminação da etiquetagem manual também ajuda a eliminar os erros que se propagam, o que conduz a um NLP mais sólido e robusto com uma melhor cobertura de intenções para todos os tipos de conversações. Com a agilidade oferecida pelo DynamicNLP™ da Yellow.ai, as empresas podem maximizar com sucesso a eficiência e a efetividade em uma ampla gama de casos de uso, incluindo Suporte ao Cliente, Participação do Cliente, Comércio Conversacional, RH e Automação de ITSM.

