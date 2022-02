Yellow.ai es reconocida en el primer Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2022 en la categoría de Plataformas de IA conversacional para empresas

SÃO PAULO, 31 de enero de 2022 /PRNewswire/ --Yellow.ai, la plataforma de automatización de experiencia total (TX) de última generación líder a nivel mundial, en la que confían más de mil empresas de todo el mundo, anunció hoy su reconocimiento como un Niche Player en el Cuadrante Mágico de 2022 en la categoría de Plataformas de IA conversacional para empresas.

Con un determinado enfoque en ampliar su presencia mundial, la empresa ha experimentado un aumento exponencial en su base de clientes, que la condujo a registrar un crecimiento de cuatro veces sobre los ingresos del año anterior.

El Cuadrante Mágico de Gartner evalúa a los proveedores en función de su integridad de visión y capacidad de ejecución. El año 2022 marca el génesis de esta nueva categoría de mercado: Plataformas de IA conversacional para empresas. El informe presenta a 21 de los proveedores más avanzados de entre miles de actores en el mismo segmento, y destaca que las empresas están cada vez más interesadas en los enfoques basados en plataformas a fin de abordar múltiples requerimientos de casos de uso empresariales y que consideran que este enfoque permite aprovechar de mejor manera las inversiones.

"Nos sentimos muy agradecidos de haber sido reconocidos como Niche Player en el Cuadrante Mágico de Gartner 2022 en la categoría de Plataformas de IA conversacional para empresas. Lo que hace que este logro sea más emocionante es que este es el primer Cuadrante Mágico de Gartner para el mercado de la IA conversacional; un espacio que, según nuestra percepción, ha experimentado un enorme crecimiento y amplia adopción, especialmente durante el año pasado. Creemos que este reconocimiento valida en gran medida el poder de las capacidades de nuestra plataforma, el impulso que hemos experimentado al satisfacer las singulares demandas en el mercado en que operamos y la disrupción que estamos realizando en el mercado de la IA conversacional. En tan solo cinco años, nuestras soluciones han posibilitado que más de mil empresas encuentren con nosotros su nicho para abordar sus necesidades de automatización en las áreas de Experiencia del cliente y Experiencia del empleado, lo que genera mayores competencias y retorno de la inversión", sostuvo Raghu Ravinutala, director ejecutivo y cofundador de Yellow.ai.

Yellow.ai, creada sobre el motor de PNL más sólido de la empresa, ofrece una exclusiva plataforma independiente de funciones y de la industria, que cuenta con modelos lingüísticos preconstruidos. Sus agentes de IA de ambiente dinámico admiten más de 100 idiomas en más de 35 canales para automatizar funciones tales como servicio al cliente, interacción con el cliente, comercio conversacional, experiencia del empleado y gestión de servicios de la tecnología de la información (ITSM). Los agentes de IA de ambiente dinámico de Yellow.ai aprenden de manera única a partir de todas las respuestas formuladas por humanos para reducir rápidamente las futuras transferencias de la IA a los humanos y lograr un 60 % de automatización en los primeros 30 días.

Con respecto al progreso de la estrategia, el Sr. Ravinutala añadió: "Tras el rápido crecimiento que experimentamos en términos de clientes e ingresos, nuestro enfoque ahora se centra en fortalecer nuestra presencia en el mercado global. Ya hemos establecido una fuerza de ventas de más de 20 miembros en los EE. UU. y nuestro equipo directivo ha crecido un 50 % en todos los mercados durante los últimos dos trimestres. Nuestras alianzas estratégicas con importantes actores amplifican en gran medida nuestros esfuerzos relativos a ayudar a las empresas de diversas industrias a mejorar la automatización de la experiencia de los clientes y de los empleados. En línea con nuestro objetivo de realmente democratizar la IA y lograr que cada conversación sea satisfactoria y gratificante, continuaremos marcando el paso en la industria mediante la incorporación de soluciones impulsadas por la innovación y el impacto empresarial que permitan a nuestros clientes reimaginar completamente la experiencia que les brindan a sus clientes (CX) y a sus empleados (EX)".

Para encontrar su nicho en Yellow.ai, visite: https://yellow.ai/gartner-conversational-ai-magic-quadrant-report-2022

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner, Cuadrante Mágico para plataformas IA conversacional para empresas, 24 de enero de 2022, Magnus Revang | Anthony Mullen | Bern Elliot

GARTNER y Cuadrante Mágico son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Yellow.ai

Yellow.ai es la plataforma de automatización de experiencia total de última generación líder a nivel mundial, y busca lograr que cada conversación sea satisfactoria y gratificante para sus clientes y empleados. La plataforma es utilizada en más de 70 países por más de mil empresas, tales como Domino's, Sephora, Hyundai, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Waste Connections, American Bureau of Shipping y MG Motors. Sobre la base de agentes de IA de ambiente dinámico para empresas, la empresa pretende brindar interacciones similares a las humanas que mejoren la satisfacción del cliente y potencien el compromiso de los empleados a escala por medio de sus creadores de bots sin código o de código bajo. La empresa, reconocida por Frost & Sullivan, Gartner, IDC y G2 Crowd como un líder, ha recaudado más de USD 102 millones de parte de inversionistas ficha azul y cuenta con oficinas en seis países.

Visite www.yellow.ai para obtener más información. Contáctenos en [email protected]

Consultas

Anujaa Singh, RR. PP. y Comunicaciones de Yellow.ai

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1736428/Yellow_ai_Logo.jpg

FUENTE Yellow.ai

SOURCE Yellow.ai