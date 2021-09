Yellow Card, Plateforme d'Échange de Crypto-monnaie à la croissance la plus rapide d'Afrique, lève un financement de série A de 15 millions de dollars

Tour de table mené par Valar Ventures, Third Prime et Castle Island avec la participation de Square, Inc., Coinbase Ventures et Blockchain.com Ventures

JOHANNESBOURG, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La Plateforme d'Échange panafricain de crypto-monnaie, Yellow Card, a annoncé une série A de 15 millions de dollars, la plus importante jamais vue par une plateforme d'échange de crypto-monnaie africaine, pour accélérer l'embauche et poursuivre son expansion à travers le continent. Le tour de table a été mené par Valar Ventures, Third Prime et Castle Island Ventures avec la participation de Square, Inc., Blockchain.com Ventures, Coinbase Ventures, Polychain Capital, BlockFi, Fabric Ventures, Raba Partnership, MoonPay, GreenHouse Capital, etc.

Chris Maurice, cofondateur et PDG de Yellow Card, a exprimé l'importance de cette série d'investissements pour l'avenir de Yellow Card.

« Notre mission a toujours été de rendre la crypto-monnaie accessible sur tout l'étendu du continent africain », a déclaré Maurice. « Maintenant, nous avons le soutien nécessaire pour en faire une réalité, aux côtés d'une équipe incroyable d'investisseurs qui partagent notre vision. »

Depuis son lancement au Nigeria en 2018, l'équipe Yellow Card basée aux États-Unis et en Afrique a cherché à rendre les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et USDT Stablecoin accessibles à tous les Africains. L'Entreprise a maintenant la plus grande empreinte géographique sur le continent, avec une présence dans 12 pays, 110 employés dans 16 pays et une augmentation de près de 30 fois du nombre d'utilisateurs à travers l'Afrique depuis le début de la pandémie.

« L'Afrique est sur le point de bénéficier énormément du potentiel de la crypto-monnaie pour transformer les services financiers », a déclaré James Fitzgerald de Valar Ventures. « Nous croyons en la vision de Yellow Card de créer une plateforme de crypto-monnaie panafricaine. Ce qui a cimenté l'accord, c'est leur équipe multinationale, qui, selon nous, possède les connaissances locales, l'expertise technique et la passion sans équivoque pour répondre aux besoins de base du continent en matière de services financiers. »

Cette nouvelle fait suite à un nouveau rapport de Chainalysis, qui a répertorié six pays africains dans le top 20 du Global Crypto Adoption Index. Yellow Card veut que tout le monde sache que l'Afrique devrait être considérée comme une région importante pour l'adoption de la crypto-monnaie.

« Cette augmentation est une validation que l'Afrique a une place majeure dans l'industrie de la cryptomonnaie », a déclaré Munachi Ogueke, Directeur du Bitcoin de Yellow Card. « Avec l'accès que Yellow Card apporte, alimenté par cette augmentation, nous pouvons maintenant laisser la cryptomonnaie proliférer et être un facilitateur fiable pour tous à travers le continent. »

Achetez et vendez Bitcoin aujourd'hui en visitant www.yellowcard.io ou téléchargez l'application dès aujourd'hui sur Google Play ou l'App Store d'Apple.

À propos de Yellow Card Financial

Yellow Card alimente l'écosystème de la crypto-monnaie en Afrique. L'équipe de Yellow Card, qui compte 110 employés dans 16 pays, construit rapidement un réseau de cryptomonnaie panafricain. Yellow Card permet à n'importe qui, n'importe où en Afrique, d'acheter facilement des crypto-monnaies en utilisant de l'argent liquide, de l'argent mobile, une Carte bancaire ou un virement bancaire. Yellow Card permet à n'importe qui sur le continent d'acheter, de vendre, de dépenser et de stocker Le Bitcoin, Ethereum ou USDT pour résoudre les problèmes de services financiers de base. Nous sommes au service du Cameroun, du Kenya, du Nigéria, de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Rwanda, de la Tanzanie, du Ghana, de la Zambie, de l'Ouganda, du Gabon, du Malawi et d'autres à venir cette année.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1635682/Yellow_Card_Financial_Logo.jpg



SOURCE Yellow Card Financial, Inc