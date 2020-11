Yellow Messenger oferece assistente virtual gratuito de WhatsApp que utiliza a IA para empoderar os negócios

Ao comentar sobre a iniciativa de continuidade de negócios, Raghu Ravinutala, CEO e cofundador da Yellow Messenger explicou: "A pandemia afetou as economias em todo o mundo, e é nossa prerrogativa como inovadores de tecnologia encontrar formas de aplicar as soluções baseadas em IA para crescimento e recuperação positivos. Independentemente do tamanho do negócio, queremos tornar a IA de conversação acessível a todos, ao incentivar uma maior adoção e uso. Com nossos assistentes virtuais do WhatsApp Business, cada negócio terá a oportunidade de fortalecer o engajamento voltado para os negócios. A IA de conversação tem o poder de redefinir as conversas de marca e proporcionar experiências personalizadas e imersivas para alcançar a satisfação e a fidelidade dos funcionários e clientes."

A Yellow Messenger está fornecendo acesso a uma variedade de serviços, que incluem um 25 FAQ chatbot em WhatsApp em mais de 120 idiomas, conta WhatsApp Business, logins de agente ao vivo ilimitados por 3 meses, notificações gratuitas por um valor de 100 dólares dos Estados Unidos, conversas ilimitadas, análises, geração de informes e acesso de administrador nos comandos.

Mais de 150 empresas em todo o mundo estão usando os assistentes virtuais da Yellow Messenger no WhatsApp, incluindo organizações como Pepsi, Xiaomi, ITC, Taj Hotels, Landmark Group, Tata AIG, Max Bupa, Bajaj, Sayurbox e Zenyum.

Estar ativamente presente em novos canais de engajamento para os consumidores desempenhará um papel fundamental na captura de uma parcela da venda nas festas de fim de ano. As marcas precisam fortalecer seus canais de comunicação D2C com os usuários para conseguir um lugar em sua lista de desejos para as festividades.

Sobre a Yellow Messenger

A Yellow Messenger proporciona às empresas uma plataforma de IA para criar experiências de conversação ricas para clientes e funcionários. A tecnologia proprietária permite uma orquestração perfeita entre bots, aplicações e humanos; e permite soluções prontas para a automação empresarial com chatbots em mais de 120 idiomas. A empresa está presente nos Estados Unidos, Europa, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Malásia e Índia. Visite www.yellowmessenger.com

