Yellowfin belegt Top-Platzierungen bei der weltgrößten Business-Intelligence-Umfrage

Yellowfin BI nimmt die Spitzenplatzierungen für Embedded BI und Operational BI ein und wird von 100 % der befragten Endnutzer empfohlen, so die Erkenntnisse der von BARC durchgeführten Studie BI Survey 2018.

Der BARC BI Survey 18 zeigt:

100 % der befragten Endnutzer empfehlen Yellowfin.

Yellowfin liegt auf Platz eins für Embedded BI unter den Self-Service- und Reporting-fokussierten Produkten.

Yellowfin liegt auf Platz eins für Operatinal BI unter den Discovery-fokussierten Produkten.

In 21 weiteren Kategorien wird Yellowfin als führend eingestuft.

78 % der befragten Endnutzer bevorzugen Yellowfin aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses, im Vergleich zu 38 % beim durchschnittlichen BI-Tool.

KETCHUM, Idaho, 29. November 2018 /PRNewswire/ -- Yellowfin BI, ein weltweit führender Anbieter für Business Intelligence (BI) und Analytics-Lösungen, hat im BARC BI Survey 18 die Spitzenplatzierungen in den Bereichen Embedded BI und Operational BI erlangt. Darüber hinaus wird Yellowfin BI von 100 % der Yellowfin Endnutzer empfohlen. Die Auszeichnung in der weltweit größten und umfangreichsten Umfrage unter Anwendern von Business-Intelligence-Plattformen unterstreicht die gefestigte Position von Yellowfin als Branchenführer.

„Es ist großartig, dass wir unsere Führungsposition unter den wichtigsten Business-Intelligence- und Analytics-Anbietern der Welt beibehalten können", sagt Yellowfin CEO Glen Rabie. „Wir sind fortwährend damit beschäftigt, Lösungen für alltägliche Probleme im Geschäftsbereich zu finden und nutzen hierfür eine raffinierte Analytics-Suite, die den Anforderungen von Geschäftskunden, Analysten und IT gerecht wird. Deshalb sind wir hocherfreut, dass unsere Kunden die Yellowfin Analytics-Suite zum Spitzenreiter auf dem Markt erklärt haben."

Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem Yellowfin im BI Survey unter den bzw. an der Spitze der Top-Platzierungen für Operational BI steht – ein Beweis für die Zuverlässigkeit des Unternehmens, wenn es um die Bereitstellung von Business Intelligence zur Lösung praxisnaher Kundenprobleme geht. Zusätzlich zu den Spitzenplatzierungen und der 100 %-Empfehlungsrate wurde Yellowfin die Führungsposition in 21 weiteren Kategorien über vier verschiedene Peergruppen hinweg attestiert, u. a. Innovation, Produktzufriedenheit, Anwenderfreundlichkeit, Preis-Leistungsverhältnis und Datenvolumen. Darüber hinaus bevorzugen 78 % der Befragten Yellowfin aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses, ein deutlicher Unterschied zum Durchschnitt von 38 % unter den BI-Tools insgesamt.

Im BI Survey 18, auf den sich Yellowfin beruft, dokumentiert BARC: „Einige Ergebnisse für bestimmte produktbezogene Probleme sind ebenfalls beeindruckend: Nicht ein einziger der befragten Kunden berichtete ein Fehlen von zentralen Produktfunktionen, Probleme mit Sicherheitseinschränkungen oder gab an, dass die Software zu kompliziert in der Anwendung oder zu unflexibel sei."

BARC fügt hinzu: „Anstatt blind dem Markt-Hype zu folgen, behält Yellowfin aktuelle Trends im Auge und konzentriert sich darauf, seinen Kunden neue und durchdachte Innovationen und Funktionen zu bieten."

Weitere Informationen zur Platzierung von Yellowfin im BI Survey 18 finden Sie im Yellowfin Highlights Report von BARC, den Sie hier herunterladen können:

https://www.yellowfinbi.com/campaign/barc-survey18

Informationen zu BARC

BARC ist ein Branchenanalyst für Unternehmenssoftware, der mehr als 1.000 Kunden pro Jahr mit Produktvergleichsstudien, Marktanalysen und Beratungsdiensten versorgt. BARC gehört zur teknowlogy Group – Europas führendem IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen mit 150 Mitarbeitern in acht Ländern.

Informationen zum BI Survey

Der BI Survey 18 basiert auf Informationen der weltweit größten und ausführlichsten Umfrage unter Nutzern von Business-Intelligence-Anwendungen, die von März bis Juni 2018 durchgeführt wurde. Von den insgesamt 3.045 Teilnehmern beantworteten 2.569 detaillierte Fragen zur Nutzung eines bestimmten Produkts. Insgesamt wurden 36 Produkte (oder Produktgruppen) eingehend analysiert, wobei das Feedback der Nutzer zur Produktauswahl und Anwendung über 30 Kriterien (Key Performance Indikatoren) hinweg verglichen wurde. Weitere Informationen zur Umfrage finden Sie auf der BI Survey Webseite.

Informationen zu Peergruppen im BI Survey 18

Der BI Survey 18 befasst sich mit BI-Tools unterschiedlicher Art. Peergruppen helfen BARC, Produkte zu identifizieren, die im gegenseitigen Wettbewerb stehen und so faire und nützliche Vergleiche zu erstellen. Bei der Einteilung der Peergruppen spielen zwei Schlüsselfaktoren eine Rolle: Anwendungsszenario und regionaler Fokus.

Informationen zu Yellowfin

Die meisten BI-Anbieter können ihren Kunden mitteilen, was passiert ist. Yellowfin teilt ihnen mit, wieso es passiert ist. Yellowfin wurde im Jahr 2003 als Antwort auf die Komplexität und die mit der Implementierung und Verwendung herkömmlicher BI-Tools verbundenen Kosten gegründet und bietet die einzige Software-Suite für Unternehmensanalyse, die eine branchenweit führende automatisierte Analyse, Storytelling und Zusammenarbeit ermöglicht. Yellowfin war eine der Top-5-Analyseplattformen der 15 Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms 2018. Yellowfin wird von mehr als 27.000 Unternehmen und mehr als drei Millionen Endbenutzern in 75 verschiedenen Ländern verwendet, um den Ursachen schneller auf den Grund zu gehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yellowfinbi.com

