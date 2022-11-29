Yeloworld представляет на CIIE концепцию экологически безопасного экономического развития

ШАНХАЙ, 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 10 ноября 2022 года завершилась имевшая большой успех пятая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE). В этом году в работе CIIE впервые принимала участие компания Yeloworld, которая представила регенерированную упаковку своего дочернего бренда Yelolife. В рамках реализации концепции «нулевые углеродные выбросы как основа для перехода к новой жизни» (zero carbon leads a new life) компания Yeloworld активно идет по пути экологически безопасного экономического развития и прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития экономики и защиты экологии.

Новая жизнь регенерированных пластиковых отходов

На выставке CIIE была представлена регенерированная упаковка Yelolife, которая не только позволяет коммерчески реализовать концепцию защиты окружающей среды, сокращения углеродных выбросов и обеспечения устойчивого развития, но и предлагает новые идеи для использования экологически чистой упаковки в отраслевых цепочках. Регенерированная упаковка Yelolife представлена в широком диапазоне габаритных размеров и, судя по результатам испытаний, не уступает оригинальной пластиковой упаковке в плане вместимости, защиты от скольжения и прочности.

Yelolife предлагает решения по регенерации пластиковой упаковки на всех этапах ее жизненного цикла. Компания Yelolife осуществляет управление данными о процессе вторичного использования и регенерации пластиковых отходов на основе специально разработанной ею платформы. Вся регенерированная упаковка оснащена чипами RFID, а присваиваемый ей уникальный ID позволяет пользователям отслеживать информацию о сырье и источниках его поставок. Кроме того компания Yelolife разработала собственные стандарты применительно к классификации, вторичному использованию, обработке и управлению пластиковой тары в целях решения задач по регенерации пластиковой упаковки, формированию новой упаковочной экосистемы, охватывающей процессы поставок сырья, производства и вторичного использования, а также по созданию замкнутого цикла производства и использования пластика в рамках циркулярной экономики.

Стимулирование экологичного низкоуглеродного развития отраслевой цепочки путем вторичного использования упаковки

Вторичное использование упаковки отвечает потребностям предприятий в области низкоуглеродного развития и защиты окружающей среды. Компания Yeloworld предоставляет предприятиям услуги по сбору, очистке, обслуживанию, вторичному использованию и распределению упаковки. Административная платформа Yeloflex позволяет создавать особые учетные записи для предприятий, находящихся на верхних и нижних уровнях отраслевой цепочки, с целью предоставления им профессиональных услуг и систематической технической поддержки. С помощью административной платформы Yeloflex предприятия могут инициировать процессы лизинга и вторичного использования упаковки, а также осуществлять онлайн-сотрудничество в области обмена данными. Соответственно, эта платформа может оказывать максимальное стимулирующее воздействие на развитие поддонного транспортного потенциала всей отраслевой цепи, значительно повышая ее эффективность и содействуя ее экологически безопасному развитию.

Компания Yeloworld, являющаяся одним из ведущих предприятий в области оказания услуг в сфере Интернета вещей (IoT), в настоящее время предлагает весь комплекс услуг по вторичному использованию, логистике, хранению и переработке пластиковых отходов, а также управлению цепочками поставок. В число ее брендов входят административная платформа Yeloflex, а также Yelopack, Yelotour, Yelospace и Yelolife. Благодаря непрерывным инвестициям в научные исследования и инновации компании Yeloworld удалось решить многие давние проблемы упаковочной отрасли.

В стратегии развития компании Yeloworld нашли отражения ценности, положенные в основу концепций вторичного использования и регенерации пластиковой упаковки, перехода к низкоуглеродной экономике, защиты окружающей среды, социальной ответственности и решения социальных задач. В будущем компания Yeloworld планирует расширять сотрудничество с единомышленниками в целях наращивания поставок и повышения коммерческой ценности экологически чистой продукции, удовлетворения спроса на низкоуглеродную упаковку и обеспечения всеобъемлющего, гармоничного и устойчивого развития ресурсов, окружающей среды, экономики и общества.

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