Yeloworld debütiert auf der CIIE, um den Weg der grünen Wirtschaftsentwicklung zu zeigen

SHANGHAI, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 10. November 2022 ging die fünfte China International Import Expo („CIIE") erfolgreich zu Ende – die erste Messe von Yeloworld auf der CIIE und der erste öffentliche Auftritt von Yelolife, der Tochtermarke von Yeloworld, für regenerierte Verpackungen. Unter dem Leitgedanken „Null Kohlenstoff führt zu einem neuen Leben" erforscht Yeloworld aktiv den Weg der grünen Wirtschaftsentwicklung und bemüht sich um eine nachhaltige Entwicklung für Wirtschaft und Ökologie.

Verleihen Sie Plastikabfällen durch Regeneration ein neues Leben

Yelolife stellte auf der CIIE regenerierte Verpackungen aus, die nicht nur das Konzept des Umweltschutzes, der Kohlenstoffreduzierung und der Nachhaltigkeit auf den Markt bringen, sondern auch neue Ideen für grüne Verpackungen in der industriellen Kette liefern. Die regenerierten Verpackungen von Yelolife können in ihrer Größe individuell angepasst werden und haben in Bezug auf Fassungsvermögen, Rutschfestigkeit und Härte die gleiche Leistung wie die Original-Kunststoffverpackungen, wie Tests gezeigt haben.

Yelolife bietet regenerierte Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffverpackungen. Auf der Grundlage der selbst entwickelten Recycling-Plattform führt Yelolife ein Datenmanagement zur Rückverfolgbarkeit des Recycling- und Aufbereitungsprozesses von Kunststoffabfällen durch. Alle wiederaufbereiteten Verpackungen sind mit RFID-Chips ausgestattet, und für das Rückverfolgbarkeitsmanagement wird eine eindeutige ID angebracht, mit der die Benutzer die Details der Rohstoffe und Quellen nachsehen können. Gleichzeitig hat Yelolife Standards für die Klassifizierung, das Recycling, die Behandlung und das Management von Kunststoffverpackungen formuliert, um die Regeneration von Kunststoffen zu verwirklichen, ein neues Verpackungsökosystem zu schaffen, das Material-, Produktions- und Recyclingprozesse umfasst, und einen geschlossenen Kreislauf der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Förderung einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen Entwicklung für die industrielle Kette durch recycelte Verpackungen

Die recycelte Verpackung entspricht der Forderung der Unternehmen nach einer kohlenstoffarmen Entwicklung und dem Schutz der Umwelt. In diesem Modus bietet Yeloworld Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Verpackungsumlauf, Recycling, Wartung, Reinigung und Vertrieb an. Die Yeloflex-Verwaltungsplattform richtet spezielle Konten für vor- und nachgelagerte Unternehmen ein und bietet professionelle Dienstleistungen und systematische technische Unterstützung. Alle Unternehmen können über die Yeloflex-Verwaltungsplattform Verpackungsleasing und -recycling initiieren und eine Online-Datenzusammenarbeit realisieren. Dadurch kann das Potenzial des Palettentransports in der gesamten Industriekette optimal genutzt, die Betriebseffizienz erheblich verbessert und die grüne Entwicklung gefördert werden.

Als führendes industrielles IoT-Dienstleistungsunternehmen hat sich Yeloworld zu einem umfassenden Unternehmen für Verpackungsrecycling, Logistik, Lagerhaltung, Recycling von Kunststoffabfällen und Lieferkettendienste entwickelt. Zu den Marken des Unternehmens gehören Yeloflex Management Platform, Yelopack, Yelotour, Yelospace und Yelolife. Durch kontinuierliche Investitionen in wissenschaftliche Forschung und Innovation hat Yeloworld die hartnäckigen Probleme in der Verpackungsindustrie gelöst.

Yeloworld setzt sich in seiner Entwicklungsstrategie für die Werte Recycling und Regeneration, kohlenstoffarme Technologien und Umweltschutz ein und übernimmt soziale Verantwortung und Missionen. In Zukunft wird Yeloworld mit mehr gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um das grüne Angebot kontinuierlich zu erweitern und mehr kommerziellen Wert zu erforschen, um die Nachfrage nach kohlenstoffarmen Verpackungen zu befriedigen und um eine umfassende, harmonische und nachhaltige Entwicklung für Ressourcen, Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zu realisieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1957321/image_1.jpg

SOURCE Yeloworld