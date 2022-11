Yeloworld fait ses débuts au CIIE pour partager la voie du développement économique écologique

SHANGHAI, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le cinquième Salon international des importations de Chine (« CIIE ») s'est achevé avec succès le 10 novembre 2022. Il s'agissait de la première exposition de Yeloworld au CIIE, ainsi que la première apparition publique de l'emballage regénéré Yelolife, la marque filiale de Yeloworld. Guidée par le concept « zéro carbone pour mener une nouvelle vie », Yeloworld explore activement la voie du développement économique vert, et s'efforce d'assurer le développement durable de l'économie et de l'écologie naturelle.

Offrir une nouvelle vie aux déchets plastiques grâce à la régénération

L'emballage régénéré Yelolife, qui a été exposé au CIIE, transmet non seulement le concept de protection de l'environnement, de réduction des émissions de carbone et de durabilité au marché, mais fournit également de nouvelles idées d'emballage écologique dans la chaîne industrielle. L'emballage régénéré Yelolife permet de personnaliser ses dimensions et, conformément aux tests effectués, il présente les mêmes performances que l'emballage plastique d'origine en termes de capacité, de coefficient antidérapant et de solidité.

Yelolife offre des solutions régénérées pour l'ensemble du cycle de vie des emballages plastiques. En s'appuyant sur sa plateforme de recyclage auto-développée, Yelolife assure la gestion des données de traçabilité sur le processus de recyclage et de régénération des déchets plastiques. Tous les emballages régénérés sont équipés de puces RFID et un identifiant unique est appliqué pour la gestion de la traçabilité, grâce auquel les utilisateurs peuvent rechercher les détails concernant les matières premières et les sources. Dans le même temps, Yelolife a formulé des normes de classification, de recyclage, de traitement et de gestion des emballages plastiques afin de réaliser la régénération du plastique pour former un nouvel écosystème d'emballage couvrant les matériaux et les processus de production et de recyclage, et créer un cycle fermé de l'économie circulaire plastique.

Promouvoir un développement écologique à faible émission de carbone pour la chaîne industrielle au moyen d'emballages recyclés

Le mode d'emballage recyclé répond à la demande des entreprises pour un développement à faible émission de carbone et la protection de l'environnement. Avec ce mode, Yeloworld fournit aux entreprises des services de circulation, de recyclage, d'entretien, de nettoyage et de distribution d'emballages. La plateforme de gestion Yeloflex établit des comptes spéciaux pour les entreprises en amont et en aval, et fournit des services professionnels et une assistance technique systématique. Toutes les entreprises peuvent initier la location et le recyclage d'emballages à travers la plateforme de gestion Yeloflex et réaliser une collaboration en ligne sur les données, ce qui permet de stimuler au maximum le potentiel de transport de palettes de l'ensemble de la chaîne industrielle, d'améliorer grandement l'efficacité opérationnelle et de promouvoir le développement écologique.

En tant que société de pointe pour les services IoT industriels, Yeloworld est devenue une entreprise complète pour le recyclage d'emballages, la logistique, l'entreposage, le recyclage des déchets plastiques et les services de chaîne d'approvisionnement. Ses marques comprennent la plateforme de gestion Yeloflex, Yelopack, Yelotour, Yelospace et Yelolife. Avec des investissements continus dans la recherche scientifique et l'innovation, Yeloworld a résolu les problèmes persistants de l'industrie de l'emballage.

Yeloworld défend les valeurs du recyclage et de la régénération, de la protection de l'environnement et de la réduction des émissions de carbone dans sa stratégie de développement, et assume des responsabilités et des missions sociales. À l'avenir, Yeloworld collaborera avec des partenaires possédant une vision similaire à la sienne pour enrichir continuellement l'offre écologique et explorer une plus grande valeur commerciale, pour répondre à la demande d'emballages à faible teneur en carbone et réaliser le développement global, harmonieux et durable des ressources, de l'environnement, de l'économie et de la société.

