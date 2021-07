YES EcoCoat™ HVM ayuda al cliente a proporcionar dispositivos de pruebas rápidas de anticuerpos COVID

-YES EcoCoat™ HVM ayuda al cliente a cumplir un importante contrato de los NIH para dispositivos de pruebas rápidas de anticuerpos COVID

FREMONT, Calif., 27 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- YES ( Yield Engineering Systems, Inc. ), un fabricante líder de equipos de proceso para el empaquetado avanzado de semiconductores, las ciencias de la vida y las aplicaciones "Más que Moore", ha anunciado hoy que uno de sus clientes ha recibido un contrato multimillonario de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. para fabricar un nuevo dispositivo de pruebas COVID de distribución masiva. La adjudicación ha sido posible gracias a la iniciativa RADxSM (Rapid Acceleration of Diagnostics) de los NIH.

La clave del producto del cliente es una tecnología innovadora que permite una precisión de lectura instantánea que rivaliza con la de las pruebas PCR convencionales, que pueden requerir un día o más para proporcionar resultados. La ampliación de este prometedor dispositivo a grandes volúmenes de producción aprovechará las capacidades del sistema de deposición de vapor molecular EcoCoat™ HVM de YES.

El sistema y el proceso de fabricación YES EcoCoat HVM aplican un recubrimiento de capa transformadora de superficie altamente uniforme a los dispositivos del cliente. Este recubrimiento molecular monocapa proporciona una interfaz funcional entre la superficie del dispositivo y los elementos de reconocimiento biomolecular específicos de COVID aplicados posteriormente en la fabricación. El sistema de recubrimiento en fase de vapor de alta capacidad y la capacidad de carga y descarga automatizada de sustratos proporcionan un rendimiento que permite fabricar millones de dispositivos de detección individuales al mes.

"YES se siente honrado de que nuestro equipo de proceso haya sido elegido para ayudar a poner esta novedosa tecnología de diagnóstico en manos de millones de personas, mientras continúa la batalla mundial contra la COVID-19", dijo Rezwan Lateef, presidente de YES. "Nuestros sistemas de deposición de vapor probados en producción proporcionarán consistencia y fiabilidad al proceso mientras nuestro cliente lleva este valioso dispositivo al mercado masivo."

