YHLO stellt seine Neuentwicklung der CLIA-Technologie auf der MEDICA 2021 vor

DÜSSELDORF, 19. November 2021 /PRNewswire/ -- Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd (688575.SSE), ein innovatives und stetig wachsendes Unternehmen für Immunoassay-Lösungen, hat auf der Medica 2021, einer weltbekannten Fachmesse für Medizinprodukte und Medizintechnik, die vom 15. bis zum 18. November stattfand, seinen kompakten und automatisierten Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA)-Analysator iFlash 1200 vorgestellt. YHLO hat auch seinen CLIA-Mono-Test-Analysator iStar 500 und Gesamtlösungen in SARS-CoV-2-Proben, einschließlich IgG/IgM-, Antigen- und neutralisierender Antikörpertests, vorgestellt.