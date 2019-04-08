宜能与飞塔合作，加速在uCPE上采用安全的SD-WAN

瑞典希斯塔, 2019年4月8日 /美通社-PR Newswire/ -- 全球网络软件平台与世界一流服务供应商Enea®（瑞典宜能）(NASDAQ Stockholm: ENEA)今天宣布，围绕面向白盒通用客户端设备(uCPE)的安全的SD-WAN（软件定义广域网络），该公司与全球网络安全解决方案提供商Fortinet（飞塔）进行合作。进行这项合作旨在提供兼具灵活性和成本效益的解决方案，能够为安全的SD-WAN整合瑞典宜能网络功能虚拟化接入与飞塔新一代防火墙。这款联合解决方案已经通过了验证，能够在从对成本敏感的入门级到高性能设备的各种白盒上面，进行商业化部署。

从传统基于器具的连接性转移到uCPE上的虚拟化网络功能，可以提升灵活性，并降低运营和资本成本。由于在客户端安装了通用的灵活平台，通信服务提供商(CSP)能够为其企业解决方案增加面向托管型SD-WAN的全新增值服务。其中的一项关键要求是能够灵活地为不同的用例和性能要求提供服务，而这需要部署可伸缩的平台。

飞塔负责产品营销的高级总监Vinod Sundarraj表示：“将飞塔技术加入瑞典宜能网络功能虚拟化接入，能够通过在任何白盒uCPE上实现网络功能的虚拟化，为CSP节省成本带来巨大的机遇，并能获益于世界一流的网络安全解决方案。高度可伸缩的联合解决方案还能显著减少企业SD-WAN的成本障碍。”

瑞典宜能操作系统业务部门的高级副总裁Adrian Leufvén则表示：“飞塔是网络安全方面的领导者，现在居于理想地位，能够为快速发展的uCPE市场提供安全的SD-WAN解决方案。我们很高兴宣布进行这项重要合作，并且希望能够根据我们的联合解决方案，提供新的安全和可靠服务。”

消息来源 Enea AB