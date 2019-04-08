宜能與飛塔合作，加速在uCPE上採用安全的SD-WAN

瑞典希斯塔, 2019年4月8日 /美通社-PR Newswire/ -- 全球網路軟體平臺與世界一流服務供應商Enea®（瑞典宜能）(NASDAQ Stockholm: ENEA)今天宣佈，圍繞面向白盒通用用戶端設備(uCPE)的安全的SD-WAN（軟體定義廣域網路），該公司與全球網路安全解決方案提供商Fortinet（飛塔）進行合作。進行這項合作旨在提供兼具靈活性和成本效益的解決方案，能夠為安全的SD-WAN整合瑞典宜能網路功能虛擬化接入與飛塔新一代防火牆。這款聯合解決方案已經通過了驗證，能夠在從對成本敏感的入門級到高性能設備的各種白盒上面，進行商業化部署。

從傳統基於器具的連線性轉移到uCPE上的虛擬化網路功能，可以提升靈活性，並降低運營和資本成本。由於在用戶端安裝了通用的靈活平臺，通信服務提供者(CSP)能夠為其企業解決方案增加面向託管型SD-WAN的全新增值服務。其中的一項關鍵要求是能夠靈活地為不同的用例和性能要求提供服務，而這需要部署可伸縮的平臺。

飛塔負責產品行銷的高級總監Vinod Sundarraj表示：「將飛塔技術加入瑞典宜能網路功能虛擬化接入，能夠通過在任何白盒uCPE上實現網路功能的虛擬化，為CSP節省成本帶來巨大的機遇，並能獲益於世界一流的網路安全解決方案。高度可伸縮的聯合解決方案還能顯著減少企業SD-WAN的成本障礙。」

瑞典宜能作業系統業務部門的高級副總裁Adrian Leufvén則表示：「飛塔是網路安全方面的領導者，現在居於理想地位，能夠為快速發展的uCPE市場提供安全的SD-WAN解決方案。我們很高興宣佈進行這項重要合作，並且希望能夠根據我們的聯合解決方案，提供新的安全和可靠服務。」

消息來源 Enea AB