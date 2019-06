Yichun busca impulsionar desenvolvimento da indústria do turismo em Jiangxi

Ricas atrações turísticas de Yichun

Localizada na parte noroeste da província, a cidade de Yichun tem dez condados e três distritos especiais, cobrindo cerca de 18.700 quilômetros quadrados. A sua paisagem é repetidamente elogiada na poesia da Dinastia Tang, um grande tesouro da literatura chinesa.

Com uma história de mais de 2.200 anos, Yichun ostenta 4.503 locais históricos e culturais. O antigo túmulo da Dinastia Zhou Oriental no condado de Jing'an foi selecionado entre as dez descobertas arqueológicas mais importantes da China em 2017, e o sítio cultural de Wucheng no condado de Zhangshu pôs fim ao entendimento de longa data de que "a cultura Yin-Shang 3.800 anos atrás não existia na área ao sul do rio Yantze". Além disso, a cidade conta com uma série de pontos turísticos relacionados à história do comunismo na China, como o local onde ocorreu a Revolta da Colheita do Outono.

A cultura lunar, a cultura zen e a cultura da medicina tradicional chinesa enraizaram-se nesta cidade cênica, com características distintivas e conotações ricas. Conhecida como a "Cidade da Lua", Yichun realizou 12 festivais de turismo da cultura lunar consecutivos. A cidade também conta com dois famosos templos do budismo zen (Baofeng e Baizhang) e três ramos do budismo zen, cuja influência se espalhou para o Japão, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, o Vietnã e outros países. O condado de Zhangshu é considerado o principal centro da medicina tradicional chinesa há cerca de 1.800 anos.

Uma das primeiras "cidades saudáveis" da China, Yichun tem três condados ecológicos de nível nacional, 28 parques florestais nacionais e provinciais e diversas reservas naturais. A montanha Mingyue, ponto turístico nacional de nível 5A na cidade de Yichun, tem um conteúdo de íons negativos de oxigênio de mais de 70.000 por centímetro cúbico, o que é 70 vezes maior que o padrão internacional.

A fonte termal rica em selênio faz do bairro de Wentang um lugar famoso para passar as férias e aproveitar a vida após aposentadoria. A temperatura da água medicinal mantém-se sempre entre 68 °C e 72 °C. Entre as fontes termais de alta qualidade na cidade de Yichun também estão a de Tangli no condado de Tonggu e a fonte termal florestal de Jiuling no condado de Jing'an.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/898308/Yichun_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/898309/Yichun_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/898310/Yichun_3.jpg

FONTE Publicity Department of Yichun Government

SOURCE Publicity Department of Yichun Government