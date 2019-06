Yichun va favoriser le développement de l'industrie touristique dan le Jiangxi

Les nombreuses ressources touristiques de Yichun

Située dans le nord-ouest de la province, la ville de Yichun compte dix comtés et trois districts spéciaux, qui couvrent près de 18 700 kilomètres carrés. Ses paysages ont été encensés à maintes reprises dans la poésie de la dynastie Tang, un grand trésor de la littérature chinoise.

Riche d'une histoire de plus de 2 200 ans, Yichun compte 4 503 sites historiques et culturels. L'ancienne tombe de la dynastie Zhou de l'Est dans le comté de Jing'an a été choisie parmi les 10 découvertes archéologiques les plus importantes de Chine en 2017, et le site culturel de Wucheng dans le comté de Zhangshu a brisé le vieux postulat selon lequel « la culture Yin-Shang d'il y a 3 800 ans n'existait pas dans la région sud du fleuve Yang-Tsé-Kiang ». La ville possède par ailleurs un certain nombre de sites de tourisme rouge (tourisme lié à la révolution culturelle), dont celui de l'insurrection de la moisson d'automne.

La culture liée à la Lune, la culture zen et la culture de la médecine traditionnelle chinoise sont bien enracinées dans cette ville pittoresque, qui présente des caractéristiques distinctives et de riches connotations. Connue comme « Ville de la Lune », Yichun a organisé 12 festivals consécutifs de tourisme lié à la culture lunaire. Elle possède également deux célèbres temples bouddhistes zen, le temple Baofeng et le temple Baizhang, et trois branches du bouddhisme zen, dont l'influence s'est étendue au Japon, à la Corée du Sud, à la Corée du Nord, au Vietnam et à d'autres pays. En termes de médecine traditionnelle chinoise, le comté de Zhangshu est considéré comme le « centre de la médecine traditionnelle chinoise » depuis 1 800 ans.

Yichun est l'une des premières villes « en bonne santé » de Chine et compte trois comtés écologiques de niveau national, 28 parcs forestiers nationaux et provinciaux et des réserves naturelles. Le mont Mingyue à Yichun, site pittoresque national de niveau 5A, a une teneur en ions négatifs d'oxygène de plus de 70 000 par centimètre cube, soit 70 fois la norme internationale.

Les sources d'eau chaude riches en sélénium font de la municipalité de Wentang un endroit célèbre pour passer des vacances et prendre sa retraite. La température de l'eau qui permet de prévenir des maladies oscille en permanence entre 68° C et 72° C. Parmi les autres sources d'eau chaude de grande qualité dans la ville de Yichun, on trouve la source d'eau chaude de Tangli dans le comté de Tonggu, la source d'eau chaude de la forêt de Jiuling dans le comté de Jing'an, pour ne citer que celles-ci.

