Yidan Prize Summit 2022: Fornecendo uma plataforma para destacar o desenvolvimento e o empoderamento do educador

HONG KONG, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Yidan Prize Foundation, fundação filantrópica global por trás da mais alta distinção de educação do mundo, sediou a Yidan Prize Summit 2022 ontem.

Os professores estão enfrentando mais desafios – e desafios mais complexos - do que nunca. As Nações Unidas pediram a todos nós que apoiássemos melhor os professores no Transforming Education Summit (TES) em Setembro. A Yidan Prize Summit deste ano reuniu os principais nomes em educação, política e filantropia para discutir o que significa ser um professor hoje e amanhã.

Dr Linda Darling-Hammond, 2022 Yidan Prize for Education Research Laureate and Founder of the Learning Policy Institute, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘Reshaping teacher preparation in light of the pandemic’ Professor Yongxin Zhu, 2022 Yidan Prize for Education Development Laureate, and Founder of New Education Initiative, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘What it means to be a teacher: identity, motivation and skills’

Em uma série de discussões, os palestrantes conversaram sobre maneiras impactantes de apoiar o desenvolvimento e o empoderamento do educador, a importância de construir conexões entre a política educacional e a prática, inovações no ensino e aprendizagem STEM e como a colaboração pode gerar mudanças na sala de aula.

O Dr. Charles CHEN Yidan, fundador da Yidan Prize, disse: "A educação é um ecossistema. Para que esse ecossistema prospere, ele deve fornecer condições que reconheçam e apoiem o trabalho essencial dos educadores e possibilitem seu sucesso."

A Dra. Linda Darling-Hammond, laureada com o Prêmio Yidan de Pesquisa em Educação de 2022, foi acompanhada por especialistas em educação para discutir os desafios e oportunidades que surgiram na educação durante a pandemia. Ela destacou os programas de preparação de professores, que os prepararam com sucesso para um mundo em constante mudança, aproveitando exemplos de sistemas educacionais na China, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos. Os painelistas também discutiram a importância de construir conexões entre pesquisa, prática e política.

No segundo painel, o ganhador do Prêmio Yidan de Pesquisa em Educação 2020 e fundador da PhET Interactive Simulations, Professor Carl Wieman, foi acompanhado pela Dra. Kathy Perkins, diretora da PhET Interactive Simulations, e Zachariah Mbasu, embaixador da Africa PhET. Eles discutiram como inovações como as simulações interativas de matemática e ciências do PhET podem ser ferramentas poderosas na sala de aula, removendo barreiras e dando aos alunos um papel mais ativo no processo de aprendizagem. Eles também falaram sobre como programas como a PhET Fellowship estão ajudando a acelerar a adoção de práticas de ensino e aprendizado envolventes e baseadas em pesquisa na educação STEM.

Em outro painel, o professor Yongxin Zhu, laureado com o Prêmio Yidan de Desenvolvimento da Educação 2022, compartilhou exemplos poderosos de motivação de professores e práticas de desenvolvimento profissional, com base em mais de 20 anos de experiência na Iniciativa de Nova Educação da China. Os membros do painel compartilharam estratégias para construir fortes redes de pares, que conectam e capacitam os professores a aprender uns com os outros. Eles também falaram sobre como os centros de aprendizado online transformaram e ampliaram as oportunidades de aprendizado online dos professores – ainda mais importantes no contexto da pandemia e além.

A cúpula também explorou a evolução do papel da filantropia. Representantes da D. H. Chen Foundation e da Bei Shan Tang Foundation destacaram a importância de colaborar com as partes interessadas na educação para apoiar o desenvolvimento profissional dos professores locais. Professores de várias escolas de Hong Kong também compartilharam exemplos de programas-piloto que estão preparando proativamente os educadores para nutrir alunos prontos para o futuro.

Premiando os ganhadores do Yidan Prize 2022

Em 4 de dezembro, a Dra. Linda Darling-Hammond e o professor Yongxin Zhu receberam formalmente o Prêmio Yidan de Pesquisa em Educação 2022 e o Prêmio Yidan de Desenvolvimento em Educação 2022, respectivamente, por seu trabalho extraordinário em capacitar nossos professores e jovens com as habilidades necessárias para prosperar no século 21. Eles se juntam à comunidade global de agentes de mudança educacional da Yidan Prize Foundation e ao Yidan Council of Luminaries.

As indicações para o Prêmio Yidan de 2023 estão abertas

As indicações para o Yidan Prize 2023 já estão abertas e serão encerradas em 31 de março de 2023. A Yidan Prize Foundation realizará um webinar em 18 de janeiro de 2023 para compartilhar mais informações sobre o prêmio, como participar e o que os jurados procuram em um laureado.

Para saber mais sobre como fazer uma indicação ao Prêmio Yidan, visite o site da Yidan Prize Foundation: https://yidanprize.org/the-prize/nominations/

SOBRE A YIDAN PRIZE FOUNDATION

A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global, com a missão de criar um mundo melhor por meio da educação. Por meio do seu prêmio e rede de inovadores, a Yidan Prize Foundation apoia ideias e práticas na educação, especificamente aquelas com o poder de mudar positivamente vidas e a sociedade.

O Yidan Prize é uma distinção de educação inclusiva que reconhece indivíduos ou equipes que contribuíram significativamente para a teoria e a prática da educação. Consiste em dois prêmios, trabalhando em harmonia: o Prêmio Yidan de Pesquisa em Educação e o Prêmio Yidan de Desenvolvimento em Educação. Eles foram projetados para gerar impacto: os ganhadores recebem um fundo de projeto de HK$15 milhões ao longo de três anos, ajudando-os a ampliar seu trabalho, bem como uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro de HK$15 milhões (compartilhado igualmente entre equipes).

