Yili a enregistré un chiffre d'affaires total de 93,9 milliards de RMB au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2022, et une augmentation de son chiffre d'affaires en glissement annuel pendant 29 années consécutives

HOHHOT, Chine, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Yili Group a enregistré un revenu total de 93,861 milliards de RMB (12,94 milliards de dollars) au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2022 avec un bénéfice net attribuable aux propriétaires de 8,061 milliards de RMB (1,11 milliard de dollars), marquant une augmentation en glissement annuel du revenu pendant 29 années consécutives, selon ses résultats financiers publiés le 27 octobre 2022.

Comme l'ont souligné les analystes, le fait que Yili parvienne à maintenir une croissance solide au milieu de la pandémie démontre la forte résilience du géant laitier. Tant Yili que le secteur s'attendront à une croissance rapide dès que l'environnement macroéconomique se rétablira.

L'activité de base a maintenu une croissance stable tandis que les nouveaux moteurs de croissance accélèrent le rythme

Au cours de la période considérée, l'activité laitière de Yili est restée en tête du secteur, tant en termes d'échelle que de part de marché. Selon Nielsen, les séries de lait pur Yili et de lait biologique Satine ont enregistré une croissance à deux chiffres et ont maintenu leur leadership sur le marché.

Tout en renforçant sa position dominante sur le marché du lait liquide, Yili a également augmenté ses ressources pour accélérer ses nouveaux moteurs de croissance, notamment le lait en poudre et le fromage. Au cours de la période considérée, son lait en poudre et ses produits laitiers ont augmenté de 60,5 % en glissement annuel. L'activité de lait en poudre pour nourrissons de Yili a connu la plus forte croissance sur le marché national, tandis que l'activité de lait en poudre pour adultes a dominé le segment de marché.

Le segment fromage de Yili a également connu une croissance significative de plus de 30 % par an. Tirant parti du réseau de distribution existant pour son activité de lait liquide, l'activité fromagère de Yili a connu une croissance bien supérieure à celle des autres acteurs du marché.

S'en tenir au long terme : améliorer les canaux de distribution et les capacités d'innovation

Malgré les défis externes, Yili reste déterminée à stabiliser les prix du marché et à optimiser les niveaux de stock. Ces efforts ont protégé les canaux de distribution et aidé Yili à atteindre le développement durable.

L'innovation en matière de produits continue également de faire partie des priorités de l'entreprise. Le nouveau lancement d'AMBPOMIAL, qui met en vedette des fruits de spécialité locaux, s'est avéré non seulement un énorme succès auprès des consommateurs, mais a également contribué à une plus grande prospérité économique pour les agriculteurs locaux. En s'appuyant sur de fortes capacités d'innovation, Yili a obtenu en un an seulement l'accréditation selon les normes chinoises strictes sur les préparations pour nourrissons.

L'activité de lait en poudre a également connu une amélioration significative de la pénétration du marché via les canaux hors ligne et le commerce électronique. Cette année a également été marquée par une expansion de l'activité grâce à l'acquisition par Yili d'Ausnutria, le plus grand producteur chinois de lait de chèvre en poudre.

Au cours des trois premiers trimestres, les industries des produits de grande consommation et des produits laitiers en Chine ont été confrontées à des défis considérables en raison des épidémies sporadiques de COVID-19 dans le pays. Toutefois, la pandémie a également accru la demande d'aliments sains, et notamment de produits laitiers. Grâce à son leadership en matière de pénétration des marques, de réseau de distribution et de capacités d'innovation, Yili devrait reprendre une croissance rapide une fois la pandémie résorbée.

(1 USD ≈ 7,26 RMB)

