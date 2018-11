Yili, a líder chinesa dos laticínios compra a maior empresa local de sorvetes da Tailândia, acelerando sua internacionalização

BANGKOK, 30 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Yili Group realizou uma grande cerimônia de assinatura em Bangkok, na Tailândia, no dia 29 de novembro, para oficialmente adquirir a Chomthana, a maior empresa tailandesa de sorvetes.

Em 2018, o processo de internacionalização da Yili vem sendo frequente. Primeiramente, atualizou o Centro Europeu de Inovação, em colaboração com a Universidade de Wageningen, no Global Dairy Mount Everest. Em seguida, seus produtos foram listados no mercado da Indonésia, para compartilhar a qualidade Yili com os consumidores indonésios. No dia 28, foi anunciado que aquisições no exterior trariam a maior empresa de sorvetes da Tailândia para a sua responsabilidade.

Pan Gang, presidente do Yili Group, disse, certa vez: "As empresas devem reunir energia global, insistir na inovação contínua e usar recursos globais de alta qualidade para atender melhor aos consumidores".

A aquisição da Chomthana é uma medida importante para que a Yili reúna energia global e aprofunde o benefício mútuo, criando uma situação vantajosa para todos. Zhang Jianqiu, CEO do Yili Group disse: "No processo de promoção da internacionalização, a Yili sempre adere ao conceito de 'abertura, cooperação e ganha-ganha', além de dedicar-se ao sonho de 'tornar o mundo saudável'".

Com o aprofundamento da integração econômica global, a Yili acelera o ritmo de internacionalização com a ajuda da iniciativa do "cinturão e rota". Do "networking global" para a construção de uma "cadeia de conhecimento global", a Yili continua a promover a indústria mundial de laticínios com recursos complementares, sinergia inovadora e benefícios mútuos.

Soh Chee Yong, presidente da Chomthana, disse: "Por meio de muitos contatos e conversas, acreditamos que a Yili seja uma empresa respeitável. Desde a sua criação, vem aderindo à crença de qualidade e foi reconhecida mundialmente por sua contínua internacionalização e inovação. Com o sonho de "permitir que o mundo compartilhe a saúde", os produtos da Yili conquistaram a confiança dos consumidores globais. A Yili é uma empresa que verdadeiramente coopera com os consumidores".

Sabe-se que a Chomthana é a maior distribuidora doméstica de sorvetes e congelados na Tailândia. Tem mais de 37 anos de experiência, e seus produtos são de várias áreas, como sorvetes, pães e sobremesas. Tem bom desempenho no mercado doméstico da Tailândia e em 13 mercados estrangeiros, por isso é profundamente amada pelos consumidores. Após o acordo entre a Yili e a Chomthana, a Yili promoverá plenamente as vantagens complementares entre a China e a Tailândia, colocará força total no efeito da sinergia estratégica e dará andamento ao sonho de "permitir que o mundo compartilhe a saúde".

Sob a tendência da globalização econômica, as empresas privadas da China terão boas oportunidades de desenvolvimento. A série de iniciativas da China para promover a cooperação global também criou condições convenientes para as empresas privadas chinesas "saírem" e colocarem em prática a cooperação internacional. A Yili aproveitou as oportunidades, delineou ativamente o layout internacional e, com isso, alcançou bons resultados. De acordo com os dados, a taxa de crescimento de receita da Yili permaneceu acima de dois dígitos, de 2008 a 2015, e ultrapassou 68 bilhões de yuans até 2017, ficando em primeiro lugar no setor com crescimento anual de 12,29%. O retorno sobre os ativos líquidos permaneceu acima de 20% por muitos anos, ficando em primeiro lugar na indústria mundial de laticínios. A aquisição da Chomthan melhorará ainda mais o desempenho da Yili e aprofundará a cooperação ganha-ganha da indústria mundial de laticínios.

Chen Yu, analista sênior de lácteos, acredita que, sendo líder na Ásia, a Yili expandiu continuamente seus canais no exterior e levou a indústria chinesa de laticínios a partir para o exterior com a ajuda da iniciativa "cinturão e rota", assim como acelerar o fluxo de recursos de alta qualidade na cadeia industrial mundial. A internacionalização da Yili causará impacto positivo no desenvolvimento da indústria mundial de laticínios. A medida estratégica da Yili é uma importante força motriz para o desenvolvimento da indústria de laticínios da China e também será uma importante nova energia cinética na promoção do desenvolvimento da indústria mundial de laticínios.

Yili Group

