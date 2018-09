Yili accentue ses efforts en matière de bien-être public afin d'atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies

Selon les statistiques, à la fin de 2017, le projet « Yili Nutrition 2020 » avait fait don de 4,8 millions de boîtes de lait Yili pour élèves d'une valeur totale de 12 millions de yuans à près d'un tiers des provinces chinoises. Cette initiative a profité à plus de 120 000 élèves dans des régions touchées par la pauvreté. En 2018, le projet intensifiera ses efforts dans le cadre de l'initiative de distribution de boîtes de lait aux élèves avec un investissement total de 21 millions de yuans. L'initiative concernera 25 provinces, 130 villes et comtés et 12 000 écoles dans tout le pays, ce qui permettra de favoriser une nutrition saine et d'améliorer la santé des adolescents dans les régions touchées par la pauvreté. Par ailleurs, le projet « Yili Nutrition 2020 » soutient la PTME du SIDA en fournissant du lait en poudre pour nourrissons, en organisant des conférences publiques pour les travailleurs de la santé et les mères afin de promouvoir la conscience de l'alimentation rationnelle dans la région de Liangshan. On estime que le projet profitera à plus de 100 hôpitaux de comté, près de 700 cliniques de village et plus de 2 000 travailleurs de la santé, 1 000 médecins de village et à des mères vivant dans des comtés tels que Jinyang, Puge et Yuexi.

Après la modernisation stratégique, le projet renforcera la lutte ciblée contre la pauvreté pour des groupes spéciaux, notamment les nourrissons défavorisés, les orphelins et les handicapés, les personnes âgées et les patients gravement malades. Il continuera d'étudier les mécanismes de l'aide professionnelle qui pourraient s'intégrer aux secteurs de la santé et de l'éducation.

Yili est la plus importante entreprise laitière en Chine. Selon le classement des « 20 plus importants producteurs laitiers au monde » publié par Rabo Bank Nederlands, Yili Goups est également la première entreprise laitière en Asie et maintient sa place dans le premier rang des producteurs laitiers à l'échelle mondiale.

La philosophie de Yili en matière de responsabilité sociale est que « La valeur sociale est plus importante que la santé commerciale ». Fidèle à cette philosophie, Yili a obtenu des résultats remarquables en matière de développement durable et a réalisé trois « premières » : elle est la première entreprise alimentaire chinoise à se joindre au Pacte mondial des Nations Unies, la première entreprise à offrir le système « World Integratedly Sharing Health » (WISH), et la première entreprise laitière à mettre en œuvre les ODD des Nations Unies.

Dans un avenir proche, Yili aura de nouvelles opportunités de poursuivre la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/739525/Yili_Donation_Ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/739526/Yili_Nutrition_2020.jpg