„Eine Führungsrolle bedeutet nicht nur Unternehmenserfolg, sondern bringt auch große Verantwortung mit sich"

SHARM EL SHEIKH, Ägypten, 23. November 2018 /PRNewswire/ -- Die 14. Konferenz der Vertragsparteien der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen findet vom 14. bis 29. November 2018 in Sharm el Sheikh, Ägypten statt. Vertreter von über 190 Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention nehmen an der Veranstaltung teil und diskutieren intensiv über die Politik zur Integration der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Fischerei und des Tourismus in Programme zum Schutz der biologischen Vielfalt. Yili (der „Konzern"), das einzige chinesische Unternehmen, das das Verpflichtungsschreiben für Unternehmen zur Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet hat, wurde zur Konferenz eingeladen.