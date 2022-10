Yili boekte een totale omzet van RMB 93,9 miljard over de eerste 3 kwartalen van 2022 en meer jaaromzet voor het 29e jaar op rij

HOHHOT, China, 31 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Volgens de financiële resultaten die op 27 oktober 2022 zijn vrijgegeven, boekte Yili Group een totale omzet van RMB 93,861 miljard (USD 12,94 miljard) over de eerste drie kwartalen van 2022 met RMB 8,061 miljard (USD 1,11 miljard) nettowinst toewijsbaar aan eigenaren, wat voor het 29e jaar op rij een stijging van de omzet op jaarbasis betekent.

Yili Recorded a Total Revenue of RMB 93.9 Billion over Q1-Q3 FY2022, and a YoY Increase in Revenue for 29 Consecutive Years

Het feit dat Yili erin slaagt om tijdens de pandemie een solide groei te behouden, toont volgens analisten de sterke veerkracht van de zuivelgigant aan. Zowel Yili als de industrie verwachten een snelle groei zodra de macro-economische omgeving zich herstelt.

De kernactiviteit bleef stabiel groeien, terwijl nieuwe groeiaanjagers het tempo opvoeren

Tijdens de verslagperiode bleven de bedrijfsactiviteiten van Yili ten aanzien van vloeibare melk de sector qua zowel omvang als marktaandeel overtreffen. Volgens Nielsen realiseerden de dochterbedrijven Pure Milk en Satine Organic Milk van Yili een groei van dubbele cijfers en behielden zij hun marktleiderschap.

Naast het versterken van zijn bestaande dominante positie op de markt voor vloeibare melk, heeft Yili ook middelen opgevoerd om zijn nieuwe groeimaanjagers, met name melkpoeder en kaas, te versnellen. Tijdens de verslagperiode stegen zijn melkpoeder en zuivelproducten met 60,5% op jaarbasis. De bedrijfsactiviteiten van Yili ten aanzien van melkpoeder voor baby's kenden de hoogste groei in de binnenlandse afzetmarkt, terwijl de bedrijfsactiviteiten ten aanzien van melkpoeder voor volwassenen het marktsegment overtroffen.

De bedrijfsactiviteiten van Yili ten aanzien van kaas lieten ook een aanzienlijke groei zien van meer dan 30% op jaarbasis. Door gebruik te maken van het bestaande distributienetwerk voor zijn bedrijfsactiviteiten voor vloeibare melk, heeft Yili's bedrijfsactiviteiten voor het maken van kaas een veel hogere groei doorgemaakt in vergelijking met concurrenten.

Vasthouden aan langetermijndenken: Verbetering van distributiekanalen en innovatiemogelijkheden

Ondanks externe uitdagingen blijft Yili vastbesloten om de marktprijzen te stabiliseren en de voorraadniveaus te optimaliseren. Deze inspanningen hebben de distributiekanalen beschermd en hebben Yili geholpen om duurzame ontwikkeling te bereiken.

Ook productinnovatie blijft een aandachtspunt van het bedrijf. De nieuwe lancering van AMBPOMIAL met lokaal speciaal fruit is niet alleen een enorm succes gebleken bij de consument, maar heeft ook bijgedragen aan meer economische welvaart voor lokale boeren. Door gebruik te maken van sterke innovatiemogelijkheden, ontving Yili in slechts één jaar de kwalificatie onder de strikte Chinese normen voor zuigelingenvoeding.

De melkpoederindustrie zag ook een aanzienlijke verbetering van de marktpenetratie via offline kanalen en e-commerce. Door de overname van Ausnutria, China's grootste producent van geitenmelkpoeder is het bedrijf ook uitgebreid.

In de eerste drie kwartalen stonden de FMCG- en zuivelindustrie in China voor aanzienlijke uitdagingen als gevolg van sporadische COVID-19-uitbraken in het hele land. De pandemie heeft echter ook de vraag naar gezond voedsel, met name zuivelproducten, vergroot. Met zijn leiderschap op het gebied van merkpenetratie, distributienetwerk en innovatiecapaciteiten, zal Yili naar verwachting de snelle groei hervatten zodra de pandemie voorbij is.

(USD 1 ≈ RMB 7.26)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932614/1028_yili.jpg

