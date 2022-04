Yili devient le premier producteur laitier d'Asie à dépasser 100 milliards de RMB de chiffre d'affaires

Les résultats du premier trimestre 2022 ont révélé que le chiffre d'affaires global de Yili Group s'élevait à 31,047 milliards de RMB, en hausse de 13,47 % sur un an. Le bénéfice net a augmenté de 24,08 % sur un an pour atteindre 3,508 milliards de RMB.

Pan Gang, Président du conseil et Président du Groupe Yili, a noté que Yili travaillera à plein régime pour assurer un approvisionnement suffisant de produits laitiers dans le cadre de l'épidémie en cours. L'entreprise continuera de travailler avec des partenaires pour répondre aux besoins de santé de la clientèle, ainsi que pour créer de la valeur pour les employés, les investisseurs et la société.

Les produits de base continuent de dominer le marché

Les produits de base de Yili ont maintenu leur élan en 2021 en raison de l'investissement de l'entreprise dans l'innovation de produits, l'optimisation du portefeuille de produits et l'expansion des canaux.

Son segment majeur du lait liquide a généré un chiffre d'affaires de 84,911 milliards de RMB, en hausse de 11,54 % sur un an, et continue de dominer le marché des produits laitiers. Yili Pure Milk, Satine Pure Milk et AMBPOMIAL Yoghurt Series ont enregistré des ventes annuelles record de 20 milliards de RMB. Satine Organic Series a continué de figurer au premier rang dans le segment du lait biologique en 2021. Le secteur de la crème glacée a généré un chiffre d'affaires de 7,161 milliards de RMB à Yili, en hausse de 16,28 % sur un an.

De nouveaux moteurs de croissance émergent avec à leur tête le secteur de la poudre de lait

Au cours de l'exercice 2021, la poudre de lait et les activités connexes de la société ont généré 16,209 milliards de RMB de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 25,80 % par rapport à l'année précédente, affichant une fort élan de croissance. Dans le secteur du fromage à fort potentiel, l'activité fromagère de Yili a connu une croissance de plus de 150 % par rapport à l'année précédente.

Les dépenses de R&D de l'entreprise ont augmenté de 23,39 % pour atteindre 601 millions de RMB, un chiffre nettement supérieur à la moyenne de l'industrie.

Yili poursuit son expansion stratégique tout au long de la chaîne industrielle

En mars 2022, Yili a finalisé l'acquisition officielle d'Ausnutria Dairy. L'entreprise a fondé une fromagerie en réponse à la croissance rapide de l'industrie. Les principaux produits de Yili ont maintenant pénétré les marchés des cinq continents et de plus de 60 pays et régions, avec un chiffre d'affaires de son activité à l'étranger en croissance de 8 % par rapport à l'année précédente. Parmi les bons exemples des réalisations de l'entreprise à l'étranger, mentionnons sa base de production de crème glacée en Indonésie et la modernisation des usines de Westland.

