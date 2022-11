Yili escolhida como parceira oficial de laticínios da cúpula do G20

BALI, Indonésia, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A cúpula do G20 de 2022 está sendo realizada em Bali, na Indonésia, nos dias 15 e 16 de novembro, com o tema "Recover Together, Recover Stronger". O Yili Group foi nomeado parceiro de laticínios da cúpula do G20. O sorvete Joyday, produzido pela PT Yili Indonesia Dairy, será oferecido em vários sabores refrescantes aos participantes de todo o mundo.

Yili serve sorvete Joyday na cúpula do G20 Base de produção da Yili Indonesia Dairy

Edi Prio Pambudi, representante da Indonésia no G20 e vice-ministro da cooperação econômica internacional do Ministério Coordenador de Assuntos Econômicos, reconheceu o apoio ativo da Yili ao evento, "a saúde pública é um foco importante da cúpula deste ano. Os laticínios saudáveis e de alta qualidade da Yili nos ajudam a viver uma vida mais saudável e mais forte, o que está intimamente alinhado com o tema da cúpula "Recover Together, Recover Stronger". A colaboração entre a Yili e a cúpula do G20 é impactante e esperamos continuar a parceria."

Pan Gang, presidente do conselho e presidente do Yili Group, disse "o desenvolvimento global requer sinergia global. Como parceira de laticínios da cúpula do G20, a Yili continuará a compartilhar produtos saudáveis com o mundo, incentivar estilos de vida saudáveis, apoiar o desenvolvimento verde e sustentável e contribuir para o desenvolvimento econômico global."

Construindo um mundo mais saudável

A Yili intensificou os esforços para se tornar global nos últimos anos. A base de produção da Yili Indonesia Dairy é uma base de produção digital inovadora, equipada com tecnologia de ponta. A produção diária planejada da primeira fase do projeto é de 159 toneladas de sorvete.

A Yili Indonesia Dairy tem se envolvido na coordenação e compartilhamento de recursos com outras subsidiárias da Yili em todo o mundo.

Impulsionando a sustentabilidade

A Yili está empenhada em ajudar as comunidades locais a construir uma sociedade, economia e meio ambiente sustentáveis como parte de suas operações no exterior.

"A proteção ambiental e o desenvolvimento de baixo carbono têm sido nossas prioridades desde o início. Nosso objetivo não é apenas ser um produtor de laticínios reconhecido, mas também ser um defensor de práticas verdes e de baixo carbono na Indonésia", disse o líder da Yili Indonesia Dairy.

A Yili Indonesia Dairy construiu um sistema local de tratamento de águas residuais com capacidade diária de tratamento de 2.800 toneladas. Tecnologias visando economia de energia e redução de emissões também foram utilizadas para construir esta instalação ecológica e inteligente.

Além disso, a Yili realizou 14 programas de assistência para ajudar a Indonésia a combater a pandemia da Covid-19 e outras crises. Este ano, a Yili está trabalhando com o Comitê do G20 para apoiar a conservação dos recifes de coral no Parque Nacional de Komodo.

Busca de operações localizadas

No processo de localização de operações, a Yili também se dedica a identificar e promover talentos locais. Atualmente, a Yili Indonesia Dairy tem um total de 728 funcionários, com mais de 97% de força de trabalho local. A empresa estabeleceu parcerias com mais de 100 fornecedores de alta qualidade localmente.

Além disso, a Yili trabalhou com o Ministério de Cooperativas e PMEs da Indonésia para lançar um programa de parceria de cadeia de suprimentos. Medidas de suporte que vão desde incentivos à política e serviços de tecnologia até colaboração e capacitação da cadeia industrial foram introduzidas para permitir o desenvolvimento saudável e sustentável dos parceiros locais da Yili.

