Yili gewinnt den Global Water Drinks Award 2022

EVIAN-LES-BAINS, Frankreich, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Der 19. Global Water Drinks Congress fand vom 8. bis 10. November in Évian-les-Bains, Frankreich, statt. Das Mineralwasser Inikin von Yili gewann den Global Water Drinks Award 2022. Dr. Gerrit Smit, Geschäftsführer des Yili Innovation Center Europe, nahm die Auszeichnung entgegen.

Der jährlich stattfindende Global Water Drinks Congress von Zenith Global gilt als das hochrangigste und einflussreichste Forum in der globalen Wassergetränkeindustrie. Der diesjährige Kongress fand in den französischen Alpen statt, die neben dem Changbai-Gebirge in China und dem Kaukasusgebirge in Russland zu den drei Gebieten mit den reinsten Wasserquellen der Welt gehören. Trotz der starken Konkurrenz von über 150 anderen Teilnehmern verlieh die Jury den Hauptpreis an Inikin, eine junge Marke, die in den Arxan- und Changbai-Bergen gegründet wurde, in Anerkennung ihres Beitrags zu Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Im Jahr 2019 hat Yili die Marke Inikin eingeführt, um in die Mineralwasserbranche einzusteigen – ein wichtiger Schritt, um sein Angebot an Produkten für Gesundheitsbewusste zu erweitern. In dem Bestreben, der vertrauenswürdigste globale Anbieter von gesunden Lebensmitteln zu werden, suchte Yili auf der ganzen Welt nach hochwertigen Wasserquellen. Nach der Sichtung von mehr als 100 Wasserquellen auf der ganzen Welt wählte Yili schließlich ein Gebiet aus, das zu 95 % bewaldet ist und in dem sich die weltweit beste vulkanische Wasserquelle befindet – eine Quelle in den Arxan- und Changbai-Bergen.

„Inikin" bedeutet „lebendige Quelle" und der Name deutet darauf hin, dass die Marke ihre Kunden mit einem natürlichen Produkt belebt. Es ist ein natürliches mildes alkalisches Wasser, das für den täglichen Konsum geeignet ist. Das durch Magmaschichten gefilterte, tief zirkulierende Grundwasser hat einen natürlich süßen und erfrischenden Geschmack und ist äußerst reich an Mineralien wie Kalium, Natrium und Metakieselsäure.

Seit seiner Markteinführung hat Inikin aufgrund seiner hohen Produktqualität und seiner hervorragenden natürlichen Wasserquelle großen Anklang auf dem Markt gefunden. Im Jahr 2020 wurde Inikin von iTQi mit dem Superior Taste Award ausgezeichnet. Im April desselben Jahres ging Inikin eine Partnerschaft mit Chinese National Geography ein, um wissenschaftliche Arbeiten zu unterstützen.

Die Marke setzt sich auch aktiv für den Schutz von Quellwasser ein. Inikin arbeitete mit Chinese National Geography an der Vorstellung eines Dokumentarfilms, der die Entstehung von Vulkanwasser zeigt, zusammen, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes von Quellwasser zu schärfen. Inikin arbeitet auch mit Umweltschutzorganisationen zusammen, um aus Plastikflaschen umweltfreundliche Regenmäntel zu fertigen. Die Regenmäntel wurden an Mitarbeiter der Abwasserentsorgung verschenkt, um deren Arbeit zu würdigen.

Über seinen Kernbereich der Milchprodukte hinaus entwickelt Yili sein Produktportfolio kontinuierlich weiter und erschließt neue Geschäftsfelder, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Geleitet von seinem Motto „New Vision for Value Creation" (Neue Vision für Wertschöpfung) setzt sich Yili dafür ein, Nährstoffe und gesundheitliche Vorteile für alle Altersgruppen im täglichen Leben zu bieten.

