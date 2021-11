Yili Group divulga receita operacional de RMB 85 bilhões nos primeiros três trimestres de 2021, com um crescimento de lucro líquido de mais de 30%

O lucro líquido da Yili nos primeiros três trimestres ultrapassou o do ano passado, sinalizando um novo prognóstico para as perspectivas de crescimento da empresa. O desempenho também indicou que a Yili agora deve se tornar a primeira empresa de laticínios na Ásia a superar os RMB 100 bilhões em receita.

Como declarou o Chairman do Yili Group, Pan Gang: "Investiremos mais nas faixas focadas em novas tendências de consumo e buscaremos fazer o nosso melhor em cada uma delas. Também aceleraremos a nossa transformação digital para impulsionar a eficiência operacional geral do grupo, em uma tentativa de atingir nossos objetivos estratégicos."

Os principais produtos mantêm a estabilidade do crescimento, ao mesmo tempo em que surgem novos impulsionadores de crescimento

A Yili continuou a se destacar como a dinâmica do mercado em leite líquido, sorvete e outros produtos. O Satine Organic Milk, o AMBPOMIAL e o Changqing da Yili conquistaram o primeiro lugar em seus respectivos segmentos de mercado.

As vendas de novos produtos aumentaram fortemente, com o potencial da marca começando a emergir à medida que a nova força sustentava o crescimento do desempenho da Yili. As categorias de alto crescimento, incluindo queijo, água mineral, leite de baixa temperatura e leite em pó, têm sustentado o rápido crescimento.

O leite em pó para adultos Xinhuo da Yili liderou o segmento de mercado em volume de vendas, enquanto a Jinlingguan foi a marca de leite em pó para bebês que obteve o crescimento mais rápido no mercado chinês. Durante os três primeiros trimestres de 2021, a categoria de leite em pó para bebês da Yili atingiu uma taxa de crescimento de mais de 30% em relação ao ano anterior.

A Yili agora cobre os principais cenários de consumo de queijo. Os primeiros três trimestres tiveram um aumento de 180% em relação ao ano anterior no total de vendas de varejo do setor de queijos da Yili.

Fortalecendo a liderança do leite em pó para bebês e entrando no mercado de produtos nutritivos

A Yili têm enriquecido proativamente as categorias e a sua cooperação estratégica desde o início de 2021.

Em 27 de outubro de 2021, a Yili se uniu ao líder do leite de cabra, Ausnutria Dairy, e se tornou o seu maior acionista. A Ausnutria também apresenta um layout abrangente em produtos nutricionais e foi licenciada com a marca de qualidade da China para produtos de saúde. Isso facilitará significativamente a expansão futura da Yili no mercado de alimentos saudáveis.

Digitalização capacita o setor a melhorar a eficiência operacional

A Yili criou uma equipe exclusiva que trabalha em digitalização desde 2019 e desenvolveu sua estratégia para a próxima década de transformação orientada para a digitalização, criando um roteiro para marketing, produtos e cadeias de suprimentos.

"A transformação digital deve ser acelerada para garantir nossa prática voltada para o consumidor em termos de construção da marcas e inovação de produtos. Essa é a principal tarefa da Yili em 2021", de acordo com Pan Gang.

