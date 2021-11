Yili Group hält 2021 Leadership Summit ab und kündigt neue Vision für Wertschöpfung an

Laut dem Bericht „Asia Brand Footprint 2021" hält Yili den höchsten Marktanteil in der chinesischen Milchwirtschaft und ist seit sechs Jahren in Folge eine der beliebtesten Marken Chinas.

Dem „Verbrauchernutzen" wird in der Vision höchste Priorität eingeräumt. Nur wenn ein Unternehmen einen Mehrwert für die Verbraucher schafft, kann es einen Motor für sein weiteres Wachstum haben. „Bei Produkten, Dienstleistungen, Markenimage und anderen Aspekten müssen wir weiterhin die vielfältigen Bedürfnisse aller Verbrauchergruppen erfüllen", sagte Pan Gang. Yili wird auch in Zukunft die Qualität in den Vordergrund stellen und sich weiterhin für Innovationen einsetzen, um den Verbrauchern einen gesunden Lebensstil zu ermöglichen.

Für eine nachhaltige Entwicklung eintreten

Yili setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein. Insbesondere leistete Yili Pionierarbeit bei der Entwicklung einer unabhängigen Verfolgung des CO2-Fußabdrucks in China und veröffentlichte seine Aktionsleitlinien für nachhaltige Entwicklung. Pan Gang sagte, dass Yili an der Spitze der nachhaltigen Entwicklung stehe und die Führung bei der Erreichung von Kohlenstoffneutralität und einer führenden Position bei Nachhaltigkeitsbewertungen übernehmen würde.

Yili hat dazu beigetragen, fünf Millionen Landwirte aus der Armut zu befreien, und seine Midstream- und Downstream-Partner zu einem stärkeren Wachstum geführt. Yili ist bestrebt, für alle Partner in der gesamten industriellen Kette vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen.

Starker Rückhalt für die Mitarbeiter

Durch das Yili-Mitarbeiterbetreuungsprogramm, das auch als Spring Rain Plan bekannt ist, unterstützt Yili die kontinuierliche Entwicklung der Mitarbeiter, indem es Berufsberatung und Anreize bietet und sie zu einer offenen und kreativen Denkweise ermutigt. Pan Gang sagte, dass Yili weiterhin ein offenes, kreatives und respektvolles Arbeitsumfeld schaffe, einen stärkeren internen Zusammenhalt mit einer integrativen Kultur aufbaue und alle Talente voll fördern würde«.

Robuste Abläufe und schnelles Wachstum fördern

Die Betriebseinnahmen und der Nettogewinn von Yili wuchsen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 schneller als erwartet, wobei die Betriebseinnahmen einen noch nie dagewesenen Wert von 85 Milliarden RMB erreichten. Die Produktqualität ist für ein Unternehmen von grundlegender Bedeutung. Yili wird seine Produktwettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, indem es sein Qualitätsmanagement, seine Innovationskraft und seine digitalen Aktivitäten stärkt. Darüber hinaus wird Yili eine stetige und solide Entwicklung gewährleisten, indem es außergewöhnliche Geschäftsergebnisse erzielt und sicherstellt, dass sein Erfolg auch den Aktionären und Investoren zugute kommt.

Die von der Yili-Gruppe vorgeschlagene Vision soll dazu beitragen, einen neuen Weg für die Entwicklung sozialer Unternehmen in der chinesischen Milchwirtschaft zu beschreiten. Yili wird sich mit weiteren Partnern zusammentun, um Menschen auf der ganzen Welt an gesunder Ernährung und Lebensweise teilhaben zu lassen.

