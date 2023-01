Yili Group oferece tours on-line de sua cadeia industrial em todo o mundo

HOHHOT, China, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje em dia, a conscientização sobre a saúde está crescendo em todo o mundo. Como indicador crucial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos também é um objetivo essencial para os produtores de laticínios. Em 3 de janeiro, a Yili lançou uma nova plataforma com o tema "Online Tour: Networking Yili's Global Value Chain" para convidar o público global a explorar a cadeia industrial intercontinental da Yili on-line e testemunhar a busca da Yili por produtos "100% dedicados, 100% seguros, 100% saudáveis". A plataforma oficial de tour on-line estará disponível no site global da Yili.

Na véspera de Ano Novo de 2022, a Yili também lançou uma transmissão ao vivo de 15 horas nas redes sociais para mostrar celebrações memoráveis e momentos de contagem regressiva em dez regiões ao redor do mundo. Por meio da plataforma de tour on-line, a Yili apresentará seus campos de alta qualidade, bases de produção e centros de inovação ao redor do mundo para clientes globais pela primeira vez por meio de transmissão ao vivo, vídeos curtos e cenas de realidade virtual.

Aderindo a sua crença corporativa de que "Yili significa a melhor qualidade", a Yili está comprometida em ser aberta e transparente para o público em todos os momentos e em todos os lugares. Na verdade, a Yili abriu suas instalações para o público em 2005, e, desde então, essas instalações se tornaram locais de turismo industrial conhecidos para consumidores interessados nos processos de produção de laticínios e gestão de qualidade da Yili.

Construção de um ecossistema global de saúde

A Yili pretende fortalecer seu ecossistema global de saúde investindo em recursos globais, inovação e sistemas de mercado. A empresa estabeleceu 15 centros de P&D e 75 bases de produção em todo o mundo. Também colabora com mais de 2.000 parceiros mundiais em 39 países em seis continentes.

A Yili criou uma "ponte de laticínios" cruzando o Pacífico envolvendo a Oceania Dairy, a Westland Milk Products e fazendas leiteiras parceiras na Nova Zelândia. O Yili Satine New Zealand Whole Milk, Westgold Butter, Jinlingguan RuiHu Infant Milk Powder e outros produtos são produzidos usando o melhor leite do mundo.

A Yili também estabeleceu bases de produção na Indonésia e na Tailândia e clusters modernos do setor de laticínios na China. O Yili Modern Intelligent Health Valley na Mongólia Interior, projetado para ser o "Vale do Silício Lácteo" do mundo, atende aos consumidores com os melhores recursos de laticínios do mundo.

Como parte de seu sistema global de inovação, a Yili estabeleceu 15 centros de P&D em nações e regiões como China, Países Baixos, Nova Zelândia, Japão e Indonésia. A empresa continua reunindo experiência mundial para dar vida a ideias inovadoras interligando a indústria, a academia, a pesquisa e a aplicação. Esses esforços permitiram que a empresa enfrentasse os principais desafios para o setor de laticínios, incluindo a intolerância à lactose entre os consumidores asiáticos.

Em termos de seu sistema de mercado global, os produtos de leite líquido, queijo, manteiga, sorvete e leite em pó da Yili já entraram em mais de 60 mercados. Produtos como o iogurte AMBROSIAL, Youngfun, Kabrita, Joyday e Cremo também tiveram participação de mercado crescente no exterior e desempenharam papéis importantes no apoio ao desenvolvimento das indústrias locais de laticínios.

A Yili tornou-se uma marca de referência na China e é a maior produtora de laticínios da Ásia após anos de crescimento. Mantém uma atitude aberta e otimista em relação a tecnologias emergentes e um ambiente em mudança. "A Yili demonstrou uma mentalidade operacional global, gerando recursos globais para criar suas arquiteturas de cadeia industrial", disse Sian Yates, diretora editorial da FoodBev Media, uma mídia internacional para alimentos e bebidas.

A plataforma "Online Tour" é uma tentativa de interagir com consumidores globais apesar da distância física, bem como um convite para testemunhar o desenvolvimento global da Yili. A dedicação da Yili em produzir produtos mais nutritivos para todas as pessoas em todas as fases permitirá que a Yili se torne o fornecedor de alimentos saudáveis mais confiável do mundo.

FONTE Yili Group

