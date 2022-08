- Contando con la tasa de crecimiento más alta del mundo, Yili Group vuelve a asegurarse su lugar entre los cinco primeros

HOHHOT, China, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- El 17 de agosto, Rabobank publicó su informe Global Dairy Top 20 de 2022, que mostró que Yili Group se mantiene entre los cinco principales a nivel mundial con una facturación [1] de 18.200 millones de dólares estadounidenses, manteniendo firmemente su posición de liderazgo en Asia por noveno año consecutivo.

With the World’s Top Growth Rate, Yili Group Once Again Secures its Place Among the Top Five

Yili también logró la tasa de crecimiento más alta - 31,7% - entre las 20 principales. La empresa ha reducido drásticamente los márgenes entre las cuatro primeras, a la vez que ha dificultado que el resto de las personas en la clasificación se pongan al día manteniendo un fuerte impulso.

Primera compañía láctea de Asia en superar los 100.00 millones de RMB en beneficios

El Informe Rabobank de este año destaca una competencia aún más intensa en toda la industria. Debido a la adquisición de Ausnutria Dairy y al fuerte crecimiento de las ventas internas, Yili se ha convertido en el primer productor de lácteos de Asia en superar los 100.000 millones de RMB (14.850 millones de dólares estadounidenses) en facturación.

La innovación ha ayudado a Yili a mantener su liderazgo dentro del mercado en sus negocios centrales de helados y leche líquida de largo plazo. La marca matriz Yili y la marca filial Satine, AMBPOMIAL, batieron el récord de 20.000 millones de RMB (2.970 millones de dólares estadounidenses) en ventas anuales.

Los negocios de leche en polvo y queso también están surgiendo de forma rápida. Las ventas minoristas de productos de queso de Yili crecieron un 6,3% en lo que respecta a su cifra interanual en participación de mercado. La marca Jinlingguan encabezó el segmento de leche en polvo en cuanto a su tasa de crecimiento.

Facilitando el desarrollo en toda la industria

Además del rápido crecimiento, Yili ha estado haciendo su contribución a la industria mediante la promoción de colaboraciones beneficiosas para todos en toda la cadena industrial, las operaciones a nivel mundial y el desarrollo sostenible.

En China, el recientemente lanzado Yili Future Intelligence and Health Valley - aclamado como el "Dairy Silicon Valley" - alberga las bases de producción más grandes del mundo en términos de su capacidad de producción, con el más alto nivel de digitalización y las tecnologías más avanzadas de la industria.

Yili también está acelerando la construcción de una red global en los principales mercados. El Informe FY2021 muestra que Yili logró un crecimiento del 8% en sus ingresos en el extranjero, con sus productos cubriendo más de 60 países y regiones dentro de los cinco continentes. En Indonesia, se ha puesto en marcha la primera base de producción de helados autoconstruida de Yili, formando un "centro dual" (el otro centro está ubicado en Tailandia) dirigido a los consumidores de SEA. Al mejorar el sistema de producción y duplicar la capacidad de su planta de mantequilla de Hokitika, su filial Westland ha ampliado efectivamente la cuota de mercado de la mantequilla Westgold.

Este año, Yili tomó la delantera en la industria alimentaria de China al lanzar su Plan for a Net-Zero Carbon Future and Roadmap to A Net-Zero Carbon Future. Además de establecer la primera fábrica de alimentos con cero emisiones netas de carbono de China, Yili ha lanzado la primera serie de productos lácteos con cero emisiones netas de carbono de China, que incluye leche, yogur, leche en polvo orgánica y helado.

(1 dólar ≈ 6,74 RMB)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1879930/image.jpg

SOURCE Yili Group