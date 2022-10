Yili lança iniciativa de educação em segurança pessoal para meninas para celebrar o Dia Internacional da Menina

HOHHOT, China, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 11 de outubro, para comemorar o Dia Internacional da Menina (DIM), o Yili Group, sua marca Cute Star e o projeto "Yili Ark" unem-se à Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Oeste da China e à Fundação Chinesa para o Desenvolvimento Rural para lançar a iniciativa de educação em segurança pessoal "Let there be love for every girl" ("Deixe haver amor para toda menina"). O projeto "Yili Ark" está se aventurando no exterior pela primeira vez.

A iniciativa pretende aumentar a conscientização sobre segurança e criar um ambiente de crescimento mais seguro para meninas. Ela foi implementada em várias escolas nacionais e internacionais, incluindo campus na China, em Myanmar, na Indonésia e na Tailândia, e em breve será promovida para mais de 500 "Yili Safe Campus" em toda a China.

O DIM foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011 para resolver os desafios que as meninas enfrentam e promover o empoderamento e o cumprimento de seus direitos. As meninas estão em desvantagem devido à falta de oportunidades iguais e de acesso a recursos e são mais vulneráveis a problemas sociais. É urgentemente necessário que sejam criados esquemas relevantes de prevenção e resposta devido às incidências recorrentes de violência contra as crianças.

Para ajudar a resolver isso, a Yili desenvolveu uma simples e envolvente "NONO" Radio Calisthenics, que combina exercícios matinais com cânticos sobre práticas de segurança corporal. O adesivo repelente "NONO" é devidamente ilustrado para destacar quais partes do corpo não devem ser tocadas.

A escola de ensino fundamental Tai Chen, na província de Hebei, na China, um dos "Yili Safe Campus", é um local piloto onde a Yili colaborou com o departamento de educação local e o departamento de esportes para apresentar a "NONO" Radio Calisthenics. O professor Liang Weibing afirmou que o exercício é valioso, uma vez que ajuda as crianças a se conscientizarem sobre segurança e a promover habilidades de autodefesa.

A "NONO" Radio Calisthenics foi traduzida posteriormente para vários idiomas para estudantes de Myanmar, da Indonésia e da Tailândia. A Yili colabora com a Fundação Chinesa para o Desenvolvimento Rural ajudando a ensinar a "NONO" Radio Calisthenics para alunas locais de Myanmar. Moe Myint Nwe, diretora da escola básica de ensino fundamental nº 18, em Yangon, fez comentários positivos sobre os alunos. Além disso, a empresa doou 48 mil caixas de leite puro para dez escolas de Hlaingthaya, em Yangon.

O diretor da escola de ensino fundamental nº 9 no centro de Jacarta, na Indonésia, declarou: "Ficamos gratos pelos esforços da Yili para ensinar as crianças a se protegerem e a amarem a si mesmas e pelo sorvete Joyday, em comemoração ao Dia Internacional da Menina." A marca Cremo da Yili visitou a escola Wat Suwan Chindaram, em Pathum Thani, para apresentar os exercícios "NONO" Radio Calisthenics às crianças e compartilhar deliciosos sorvetes com elas.

A Yili assumiu o compromisso de auxiliar no desenvolvimento da educação sem fins lucrativos. Desde 2012, o projeto de segurança infantil da Yili "Yili Ark" já foi apresentado a mais de 500 escolas na China, oferecendo workshops de treinamento em segurança, incluindo socorro em terremotos, segurança pessoal e prevenção de afogamento. A Yili continuará a promover atividades dedicadas à educação em segurança pessoal para meninas e investirá mais recursos em programas sem fins lucrativos para educação cívica e educação escolar, contribuindo para um futuro mais brilhante para as crianças.

Sobre o "Yili Ark":

O "Yili Ark" é um projeto filantrópico educacional que apoia o crescimento e a segurança das crianças, patrocinado em conjunto pela Yili e pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Oeste da China. Desde que foi lançado em 2012, o "Yili Ark" ministrou mais de 70 treinamentos em segurança infantil para 300 mil crianças, juntamente com seus professores e pais. Esses cursos tratam de quase 20 assuntos como prevenção de sequestro, o que fazer caso você se perca, socorro em terremotos e incêndios, afogamento e violência, e segurança no trânsito e no dia a dia.

