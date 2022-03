Yili obtém uma receita operacional de RMB 21,5 bilhões nos dois primeiros meses de 2022, marcando seu melhor início de ano

Guiada por sua Nova Visão de Geração de Valor, a Yili aproveitou ativamente as oportunidades criadas pelo aumento do consumo em geral e teve o melhor início de ano da história, com uma receita operacional de mais de RMB 10 bilhões em um único mês.

Desempenho excepcional nas categorias de produtos

A Yili otimizou continuamente seu portfólio de produtos, atualizou as linhas de produtos e ofereceu uma experiência de produto mais rica aos consumidores. Em janeiro e fevereiro de 2022, os segmentos de negócios de leite líquido, leite em pó e laticínios e sorvete mantiveram um forte impulso de crescimento. Satine, Ambrosial, Jinlingguan, Chocliz, Gemice, Chang Qing, Meiyitian e Cheese Bars for Kids tiveram um crescimento de três pontos percentuais na participação de mercado em relação ao ano anterior, expandindo ainda mais a escala da Yili no mercado de nicho de primeira linha e mantendo sua posição de liderança em participação de mercado de produtos de primeira linha.

A segunda curva de crescimento

À medida que as vendas do leite em pó infantil da Jinlingguan crescem rapidamente e que seu negócio de queijos dobra, agora a Yili está prestes a estabelecer uma segunda curva de crescimento. Em janeiro e fevereiro, a receita de vendas da Jinlingguan aumentou pelo menos 30% em relação ao ano anterior, ficando em primeiro lugar no setor.

Em fevereiro, a Yili assumiu a liderança ao atualizar a fórmula do leite em pó infantil da Jinlingguan e se tornou a única produtora líder de leite em pó a atender ao novo e rigoroso padrão nacional. Além disso, a Yili acaba de firmar um acordo para adquirir a Ausnutria por meio de uma licitação. Após a fusão, a Yili terá um rápido crescimento em seu negócio de leite em pó. O segmento de queijos da Yili também está crescendo rapidamente. Em janeiro de 2022, a participação de mercado de seus produtos de queijo aumentou em três pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Forte fornecimento de leite

Atualmente, a Yili conta com fornecimento de leite de qualidade da Youran Dairy, a maior criadora de vacas da China, e da Zhongdi Dairy, e também adquiriu a Westland Dairy, a segunda maior empresa de laticínios da Nova Zelândia. Além disso, a Yili capacitou suas fazendas cooperativas com financiamento, treinamento e outros recursos de qualidade. Com a aquisição da Ausnutria, que detém vastos recursos lácteos na Holanda e na Austrália, a Yili aumentará ainda mais suas vantagens no fornecimento de leite.

Além disso, a Yili também tem 15 centros de inovação em P&D e 13 bases de produção no exterior, vendendo seus produtos para mais de 60 países e regiões do mundo. A Yili está confiante de que alcançará um crescimento robusto no futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1766602/image_1.jpg

FONTE Yili Group

SOURCE Yili Group