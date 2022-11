Yili participó en el panel de discusión COP27 sobre prácticas comerciales ecológicas

SHARM EL-SHEIKH, Egipto, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) se convocó en Sharm el-Sheikh, Egipto, atrayendo la atención mundial. El 8 de noviembre, el Centro para el Conocimiento Internacional sobre el Desarrollo de China organizó el "Seminario sobre desarrollo de energía limpia: aceleración del logro de energía limpia y asequible (ODS 7)" en el Pabellón de China. Representantes de organizaciones y empresas internacionales se unieron a las mesas redondas sobre los respectivos paneles "Prácticas verdes de negocios y oportunidades en la cadena de suministro de energía renovable".

Yili Group Roadmap toward a Net-Zero Future The COP27 China Pavilion Conference Vice President Zhao Xin attended the roundtable discussion.

Yili fue invitada a asistir al seminario en línea como representante de la industria de productos alimenticios de China. La historia de su leche pionera con cero emisiones netas de carbono se mostró en el Informe de consumo sostenible: Acciones de las empresas chinas.

Tomar medidas para el desarrollo verde

Como reflejo del compromiso de China de alcanzar el pico de carbono y la neutralidad de carbono para 2030 y 2060, las empresas chinas también han comenzado a tomar la iniciativa. Pan Gang, presidente y presidente de Yili Group, propuso inicialmente un concepto de "Liderazgo verde" en 2007 e introdujo la "Cadena de la industria verde" en el negocio lácteo de China en 2009. En 2022, Yili fue el primero en el sector alimentario de China en lanzar su Plan para un futuro de carbono neto cero y hoja de ruta para un futuro de carbono neto cero. Armado con esta estrategia, Yili planea lograr la neutralidad de carbono en toda la cadena industrial para 2050, al mismo tiempo que forma una "Alianza Net Zero Carbon" con socios de ideas afines de todo el mundo.

Avanzar en la reducción de carbono en toda la cadena

Desde la siembra de forrajes hasta la venta, el sector lácteo abarca las industrias primaria, secundaria y terciaria. Yili ha estado desarrollando un sistema agrícola integrado que ya había aplicado a 272 pastos asociados a fines de 2021. Yili promueve la fabricación ecológica en sus plantas mejorando la eficiencia energética, utilizando energía renovable y empleando envases ecológicos. Los esfuerzos del Grupo no han pasado desapercibidos. Las 23 sucursales y subsidiarias de Yili han sido designadas como "Fábricas Verdes" por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. A principios de este año, Yili lanzó oficialmente sus productos de la serie de carbono neto cero.

Abogar por un estilo de vida verde y bajo en carbono

Los productos ecológicos y sostenibles se están volviendo más populares en los últimos años. Yili transmite el concepto de reducción de carbono al público a través de varias campañas. "La 'leche neta de carbono cero' de Yili marca un paso más para el desarrollo bajo en carbono de la industria láctea de China y sugiere un nuevo camino a seguir en términos de promover estilos de vida y consumo bajos en carbono", según Han Bin, secretario general ejecutivo de la Red China del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Las prácticas de Yili sobre desarrollo sostenible están siendo reconocidas por terceros. Sus casos se han incluido en Pathway to Net Zero: SDG Practices of Enterprises in China del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Corporate Net Zero Pathway de UN Global Compact. Jiang Xiheng, vicepresidente del Centro para el conocimiento internacional sobre el desarrollo, indicó que se espera que Yili impulse a la industria láctea a hacer realidad los objetivos de neutralidad de carbono y pico de carbono en China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945035/1_Net_zero_future.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945036/2_COP27_China_Pavilion_Conference.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945037/3_Zhao_Xin.jpg

