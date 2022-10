Yili presenta una iniciativa educativa de seguridad personal para niñas en el marco del Día Internacional de la Niña

HOHHOT, China, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El 11 de octubre, a fin de conmemorar el Día Internacional de la Niña (IDG), Yili Group, su marca Cute Star y el proyecto "Yili Ark", unen fuerzas con Western China Human Resources Development Foundation y China Foundation for Rural Development para presentar la iniciativa educativa de seguridad personal "Let there be love for every girl" (Que haya amor para todas las niñas). Ahora, el proyecto "Yili Ark" ha traspasado fronteras por primera vez.

La iniciativa busca crear conciencia sobre la seguridad y crear un entorno cada vez más seguro para las niñas. Se ha implementado en varias escuelas en el país y en el extranjero, incluidos campus en China, Myanmar, Indonesia y Tailandia, y pronto se promoverá a más de 500 "campus seguro de Yili" en China.

El IDG fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 para abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover el empoderamiento y el ejercicio de sus derechos. Las niñas se encuentran en una situación de desventaja debido a la falta de igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos y son más vulnerables ante los problemas sociales. Se necesitan con urgencia planes pertinentes de prevención y respuesta en vista de los incidentes recurrentes de violencia infantil.

Como respuesta, Yili diseñó un programa de calistenia por radio denominado "NONO", que combina, de manera atractiva, ejercicios matutinos con cánticos sobre prácticas de seguridad corporal. El parche del mosquito "NONO" presenta ilustraciones adecuadas para destacar qué partes del cuerpo no se deben tocar.

La escuela primaria de Tai Chen en la provincia de Hebei, China, uno de los "campus seguros de Yili", es un centro piloto en el que Yili colaboró con la oficina de educación local y la oficina de deportes para presentar el programa de calistenia por radio "NONO". El profesor Liang Weibing afirmó que el ejercicio es valioso ya que ayuda a los niños a generar conciencia sobre la seguridad y a fomentar las habilidades de autodefensa.

El programa de calistenia por radio "NONO" fue traducido posteriormente a varios idiomas para estudiantes de Myanmar, Indonesia y Tailandia. Yili colabora con la China Foundation for Rural Development para implementar el programa de calistenia por radio "NONO" entre las estudiantes locales de Myanmar. La señora Moe Myint Nwe, directora de la escuela primaria de educación básica n.° 18 de Yangon, reconoció los comentarios positivos de los estudiantes. Además, la empresa regaló 48.000 cajas de leche pura a 10 escuelas de Hlaingthaya, en Yangon.

El director de la escuela primaria n.° 9 en Yakarta central, Indonesia, expresó: "Agradecemos los esfuerzos de Yili por enseñarles a los niños cómo protegerse y amarse a sí mismos y al helado Joyday durante la celebración del Día Internacional de la Niña". La marca Cremo de Yili visitó la escuela Wat Suwan Chindaram de Pathum Thani para presentar el programa de calistenia por radio "NONO" a los niños y compartir con ellos deliciosos helados.

Yili se ha comprometido a apoyar el desarrollo de la educación sin fines de lucro. Desde 2012, el proyecto de seguridad infantil "Yili Ark" de Yili se ha presentado en más de 500 escuelas de China, ofreciendo talleres de capacitación en seguridad, incluida la respuesta ante terremotos, la seguridad personal y la prevención de ahogamientos. Yili seguirá promoviendo actividades dedicadas a la educación en seguridad personal para las niñas e invirtiendo más recursos en programas sin fines de lucro para la educación cívica y escolar, a fin de contribuir a un futuro más brillante para los niños.

Acerca de "Yili Ark":

"Yili Ark" es un proyecto educativo benéfico que apoya el crecimiento y la seguridad de los niños, copatrocinado por Yili y la Western China Human Resources Development Foundation. Desde su lanzamiento en 2012, "Yili Ark" ha impartido más de 70 cursos de capacitación en seguridad infantil a 300.000 niños, así como a sus maestros y padres. Estos cursos abarcan casi 20 temas, como la prevención del secuestro, qué hacer en caso de que se pierdan, la respuesta ante terremotos e incendios, el ahogamiento y la violencia, y el tráfico y la seguridad cotidiana.

FUENTE Yili Group

