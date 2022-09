Yili remporte deux prix de l'innovation laitière de la FIL et est le plus grand gagnant parmi les producteurs laitiers

NEW DELHI, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 12 septembre, le Sommet mondial du lait 2022 de la FIL s'est tenu à New Delhi, en Inde. Zhang Jianqiu, PDG de Yili Group, a prononcé un discours en ligne lors du Forum des leaders laitiers mondiaux et a participé à la table ronde « Les produits laitiers dans les 25 prochaines années ».

Zhang Jianqiu, CEO of Yili Group, delivered a virtual speech Dr. Gerrit Smit, Managing Director of the Yili Innovation Center Europe, attended the award ceremony

Représentant la distinction la plus prestigieuse du secteur, les prix de l'innovation laitière de la FIL sont remis en même temps que le sommet. Parmi 144 candidatures, Yili a été le seul producteur laitier au monde à recevoir deux prix de l'innovation. Le modèle d'analyse des risques de sécurité alimentaire de Yili a reçu le prix de l'innovation pour la sécurité alimentaire et le fromage à boire de Yili a reçu le prix de l'innovation pour le développement de nouveaux produits. La technologie de stérilisation et de concentration à basse température de Yili et la formule nutritionnelle de précision Cute Star de Yili ont également été retenues comme finalistes pour les prix de l'« Innovation dans le traitement durable » et de l'« Innovation dans la recherche et le développement - Nutrition des consommateurs », respectivement.

Dans son discours intitulé « Ushering in Green Growth and Moving Towards a Net-Zero Carbon Future », Zhang Jianqiu a déclaré : « Pour contribuer à un avenir à carbone zéro, l'industrie laitière devrait développer des produits à carbone zéro et construire une chaîne d'approvisionnement à carbone zéro en suivant une voie de croissance verte et en adoptant la transformation numérique. Le développement durable de l'industrie laitière mondiale donnera un nouvel élan à l'économie mondiale. »

Innovation avec une philosophie centrée sur le consommateur

Commentant l'accomplissement de Yili, Song Kungang, président honoraire du comité national de la FIL en Chine, a déclaré que la clé réside dans l'approche orientée vers le consommateur de Yili, qui tire parti des forces de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et promeut le développement du secteur en tant que leader laitier.

Le modèle d'analyse des risques en matière de sécurité alimentaire de Yili est un pionnier dans l'application de trois technologies fondamentales, à savoir l'identification précoce des risques en matière de sécurité alimentaire, la surveillance des risques en matière de sécurité alimentaire à trois niveaux et le contrôle de la qualité à plusieurs niveaux, afin de garantir la sécurité des produits tout au long de leur cycle de vie. Le modèle fonctionne depuis six ans chez Yili, ce qui a permis à l'entreprise de se conformer aux normes de classe mondiale en matière de gestion de la qualité.

Le fromage à boire de Yili, inspiré des habitudes d'allaitement des nourrissons, a changé la donne en matière de « consommation de fromage ». En appliquant une formule et des techniques de traitement innovantes, Yili a transformé le fromage nutritif en un état liquide. Cette percée dans l'innovation laitière a amélioré l'expérience de consommation de fromage des enfants, et le produit a conquis des millions de consommateurs dès la première année de son lancement.

En outre, la technologie de stérilisation et de concentration à basse température de Yili, finaliste des prix de cette année, peut réduire efficacement la perte d'éléments nutritionnels, les coûts et le gaspillage de matières premières. Un autre finaliste, Cute Star, riche en oligo-éléments, répond non seulement aux besoins diversifiés des consommateurs, mais atténue également le problème de la « faim cachée » causée par une carence en calcium.

Produits laitiers durables

Lors de la table ronde, Zhang Jianqiu a déclaré que l'industrie laitière sera plus saine, plus verte et plus innovante à l'avenir. En fin de compte, en tant qu'industrie basée sur la nature, orientée vers la santé et centrée sur les personnes, elle doit assumer davantage de responsabilités sociales et construire un modèle commercial de développement vert pour contribuer davantage à la durabilité de l'humanité.

À ce jour, Yili a pris des mesures visant à réduire les émissions de carbone, notamment en réalisant des inventaires de carbone pendant 12 années consécutives, en lançant une série de produits à émissions de carbone nulles et en construisant des pâturages intelligents et des usines à émissions de carbone nulles grâce aux technologies numériques. La société a également publié sa feuille de route pour le carbone zéro et a lancé l'Alliance pour le carbone zéro parmi les partenaires mondiaux. Intégrant des fonctions industrielles et urbaines, la Yili Modern Intelligent Health Valley a également été reconnue comme la première zone de démonstration à bilan carbone nul de Chine.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1897595/Photo1.jp

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1897598/Photo2.jpg

SOURCE Yili Group