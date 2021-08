Yili revendique à nouveau la première place en tant que marque de produits laitiers la plus cotée au monde

Yili a maintenu une croissance soutenue malgré la pandémie de l'année précédente. M. Zhang Jianqiu, PDG de Yili Group, a déclaré à Brand Finance que Yili, adhérant au principe de « donner la priorité aux consommateurs » et défendant une vision globale, continuait de fournir aux clients des produits et des services de haute qualité grâce à l'innovation. Sur cette base, Yili a gagné la reconnaissance et la confiance des consommateurs, ce qui a contribué à ses scores exceptionnels dans les classements de Brand Finance.

Gagner la confiance de 1,3 milliard de consommateurs grâce à la qualité

Au fil des ans, Yili a fait de la qualité son élément central et s'est engagée à produire des produits laitiers 100 % sûrs et sains.

Les normes de qualité strictes de Yili ont aidé la société à gagner la confiance des consommateurs. Selon le Rapport 2021 sur l'empreinte de la marque en Asie, Yili est la marque préférée FMCG, avec un taux de pénétration de la marque de 92,2 % et une portée de près de 1,3 milliard de consommateurs. Elle a également été choisie le plus souvent par les ménages pour la sixième année consécutive.

Répondre aux diverses demandes des consommateurs avec des produits innovants

La pandémie de Covid-19 a sensibilisé les consommateurs à la santé. Les consommateurs ont développé des exigences de qualité plus élevées et une demande de plus en plus diversifiée pour le marché laitier. Yili fait usage des méga-données pour mieux comprendre les besoins des consommateurs en temps réel et accélérer l'innovation et les mises à niveau des produits.

À l'heure actuelle, la société compte plus de 20 sous-marques. Parmi elles, le chiffre d'affaires annuel d'AMBPOMIAL et de Yili Pure Milk a atteint plus de 20 milliards de RMB et celui de Satine et Yili Youngfun a dépassé les 10 milliards de RMB.

Contribuer à un monde plus sain en mettant en commun la sagesse mondiale

Yili a des partenaires dans 33 pays sur cinq continents. Tout en développant sa présence mondiale, Yili a établi deux bases de production et de transformation en Nouvelle-Zélande. En mettant en commun les ressources d'innovation mondiales, la société a créé le Yili Innovation Center Europe, la Sino-US Food Wisdom Valley et le Yili Innovation Center Oceania pour conduire en permanence la R&D de nouveaux produits.

Selon le rapport Food & Drink 2021 de Brand Finance, « Yili s'est de nouveau efforcée de développer et d'optimiser de nouveaux produits, soutenue par l'innovation et des investissements de longue date en R&D. Ceci, associé à une nouvelle expansion dans de nouveaux territoires en Asie et à l'étranger, a permis la forte croissance de la marque ».

