Yili se torna a maior acionista da Ausnutria, acelerando o desenvolvimento do seu leite de cabra em pó e produtos de nutrição

De acordo com o anúncio do Yili Group, a empresa fará parceria com a Ausnutria Dairy por meio de sua subsidiária integral, a Hong Kong Jingang Trade Holding Co., Ltd. ("Jingang"), como um passo para promover seus avanços no mercado de leite em pó para bebês e produtos de nutrição.

A Jingang irá adquirir um total de 531 milhões de ações detidas por acionistas anteriores a um preço de HK$ 10,06 por ação, o que representa aproximadamente 30,89% do número total de ações emitidas da Ausnutria. Além disso, a Ausnutria emitirá 90 milhões de novas ações para a Jingang a um preço de HK$ 10,06 por ação. Se as duas transações acima forem concluídas com sucesso, a Jingang será titular de um total de 621 milhões de ações da Ausnutria, representando 34,33% do total de ações emitidas pela empresa, o que faz da Yili o maior acionista individual da empresa.

O gigante do laticínios se une ao líder do leite de cabra em pó , estabelecendo uma nova e sólida aliança

Pan Gang, presidente do Grupo Yili, afirmou que considerando que as duas empresas têm muito em comum, a Yili reconhece os valores, o layout estratégico e a equipe central da Ausnutria. Nos próximos anos, a Yili colocará em ação seus pontos fortes em termos de tamanho da empresa, construção da marca, canais e cadeia industrial para permitir o desenvolvimento sólido da Ausnutria de longo prazo.

Yan Weibin, presidente da Ausnutria, disse que um investidor estratégico como a Yili não só criará sinergia na cadeia industrial, mas também capacitará a Ausnutria em termos de gestão e planejamento estratégico.

A parceria fortalecerá a liderança da Yili no setor de leite em pó e facilitará a entrada da empresa no mercado de produtos nutricionais.

O leite em pó para bebês com alta taxa de crescimento e alto valor é uma categoria na qual a Yili se concentrará e explorará todo o seu potencial no futuro. Em agosto de 2021, a Jinlingguan Series da Yili assumiu a liderança entre todas as marcas do gênero em termos de taxa de crescimento em todos os canais no mercado chinês. A Yili também está conquistando uma fatia cada vez maior do mercado de leite de cabra em pó para bebês. O recém-lançado Jinlingguan UITSTEKEND GEITENMELK se destacou com sua qualidade premium e registrou um aumento nas vendas de até 200%.

Como um dos líderes de mercado em leite em pó para bebês, a Ausnutria aproveitou a oportunidade de mercado oferecida pelo leite de cabra. Kabrita, uma marca de leite de cabra em pó lançada pela Ausnutria, tornou-se um produto carro-chefe no mercado chinês de leite em pó para bebês. A Ausnutria conquistou a primeira posição em vendas totais de leite de cabra em pó em todo o mundo.

Quando a transação entre as duas partes for concluída, o desenvolvimento de longo prazo da Ausnutria será significativamente impulsionado, o que por sua vez acelerará os esforços da Yili para cumprir seu layout estratégico no mercado de leite em pó. Definindo o leite em pó para bebês como ponto de partida, as duas empresas se complementarão em termos de compra de materiais, modelos de comercialização, vantagens de localização e P&D.

A Ausnutria também estabeleceu um layout abrangente em produtos de nutrição, como suplementos dietéticos, probióticos e alimentos para fins médicos especiais, e está escalando para ser um provedor de produtos e serviços de saúde de ponta que abrange todas as idades e todo o ciclo de vida. Neste ponto, a integração de recursos ideais de ambos os lados também facilitará a entrada da Yili no mercado de produtos nutricionais.

