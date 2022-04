Yili se torna o primeiro produtor de laticínios da Ásia a superar 100 bilhões de yuans em faturamento anual

Os resultados do primeiro trimestre de 2022 demonstraram que faturamento total do Yili Group foi de 31,047 bilhões de yuans, um aumento de 13,47% em relação ao ano anterior. O lucro líquido aumentou 24,08% em relação ao ano anterior para atingir 3,508 bilhões de yuans.

Pan Gang, diretor e presidente do Yili Group, observou que a Yili trabalhará em plena capacidade para garantir um fornecimento suficiente de laticínios diante da epidemia em curso. A empresa continuará trabalhando com parceiros para atender às necessidades de saúde dos clientes, bem como para criar valor para colaboradores, investidores e a sociedade.

Os principais produtos continuam liderando o mercado

Os principais produtos da Yili mantiveram um forte impulso em 2021 devido ao investimento da empresa em inovação de produtos, otimização do portfólio de produtos e expansão de canais.

Seu principal negócio de leite líquido gerou faturamento de 84,911 bilhões de yuans, um aumento de 11,54% em relação ao ano anterior, e continua a liderar o mercado de laticínios. O Yili Pure Milk, o Satine Pure Milk e a AMBPOMIAL Yoghurt Series bateram recorde de vendas anuais de 20 bilhões de yuans. A Satine Organic Series continuou a ocupar o primeiro lugar no segmento de leite orgânico em 2021. O setor de sorvetes gerou 7,161 bilhões de yuans para a Yili em faturamento, um aumento de 16,28% em relação ao ano anterior.

Novos impulsionadores de crescimento surgem com o negócio de leite em pó liderando a corrida

No ano fiscal de 2021, a divisão de leite em pó da empresa e negócios relacionados geraram 16,209 bilhões de yuans em faturamento, um aumento de 25,80% em relação ao ano anterior, mostrando forte impulso de crescimento. No setor de queijos de alto potencial, o negócio de queijo da Yili cresceu mais de 150% em relação ao ano anterior.

As despesas com P&D da empresa cresceram 23,39% atingindo 601 milhões de yuans, um número significativamente superior à média do setor.

Yili continua expansão estratégica em toda a cadeia industrial

Em março de 2022, a Yili concluiu a aquisição formal da Ausnutria Dairy. A empresa fundou uma empresa de queijos em resposta ao rápido crescimento do setor. Os principais produtos da Yili já entraram em mercados em cinco continentes e mais de 60 países e regiões, com o faturamento de seus negócios no exterior crescendo 8% em relação ao ano anterior. Entre alguns exemplos concretos das realizações da empresa no exterior estão sua base de produção de sorvetes na Indonésia e a modernização das fábricas de Westland.

FONTE Yili Group

